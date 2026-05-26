Avanza el plan para recuperar la bahía de Cartagena: “Estamos restaurando la vida de nuestros territorios”

Cuando a mediados de abril los veleros cruzan la bahía de Cartagena en la Regata de los Almirantes la imagen es de postal. Las velas desplegadas, el agua brillante, las murallas al fondo. Es uno de los eventos náuticos más importantes de América Latina, que convierte a la ciudad en un espacio de tradición y sana competencia.

Lo que pocos ven es lo que ocurre en La Boquilla, unos kilómetros al norte, en donde 38 familias de pescadores que se hacen llamar ‘Guardianes del Manglar’ llevan meses trabajando en la restauración activa de los manglares de la ciénaga de Juan Polo. Abren canales para restablecer flujos hídricos, siembran plántulas de mangle rojo, blanco y negro, y reciben visitantes que pagan por conocer su trabajo.

Su historia es también la historia de la bahía. Un lugar que enfrenta hace décadas una crisis ambiental, pero que empieza a mostrar señales de recuperación. “La bahía de Cartagena tiene tres grandes fuentes de contaminación”, explicó Mauricio Rodríguez, director del Establecimiento Público Ambiental (EPA) de Cartagena. La principal viene del Canal del Dique, un brazo artificial del río Magdalena que desde su rectificación en 1951 se convirtió en un conducto de sedimentos. Más de 2 millones de toneladas llegan a la bahía cada año.

El impacto es acumulativo: los corales del interior de la bahía desaparecieron, al igual que los pastos marinos, y la pluma de sedimentación avanza hacia las islas del Rosario. Según Rosa Acevedo, doctora en Toxicología Ambiental y profesora de la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB), esos sedimentos no viajan solos: “Traen metales pesados como mercurio, plomo y cadmio que se integran en la cadena alimentaria a través de su bioacumulación”. Este fenómeno genera condiciones de hipoxia que agotan el oxígeno del agua y matan a los peces.

Las otras dos fuentes son más cercanas a la ciudad. En la localidad 3, cientos de viviendas informales sin conexión al alcantarillado vierten sus aguas residuales directamente a la bahía y en la zona industrial de Mamonal, empresas que operan sin los permisos de vertimiento requeridos suman presión sobre el ecosistema.

Los sedimentos que llegan desde el Canal del Dique siguen siendo la principal causa de contaminación. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Plan de acción

Desde 2020 una sentencia del Consejo de Estado obliga al Estado colombiano a restaurar la bahía. El Ministerio de Ambiente, EPA, Cardique, la Alcaldía de Cartagena y Dimar conforman un Comité Ambiental Interinstitucional que revisa avances y toma como hoja de ruta el Plan Maestro de Restauración Ecológica.

Las acciones concretas ya empezaron. Por ejemplo, Cardique avanza en la restauración de 60 hectáreas de manglar degradado en la bahía de Barbacoas, con la meta de sembrar 316.800 plántulas distribuidas en 8.400 islas. El EPA, por su parte, trabaja en la restauración de 40 hectáreas de manglar urbano en distintos puntos de la ciudad, con una zonificación completa que define las áreas prioritarias.

En paralelo, el Comité Interinstitucional avanza en el monitoreo de calidad del agua en la bahía y cuerpos adyacentes, la actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Distrito y la identificación de áreas de manglar degradado para restauración con participación de comunidades étnicas.

El grupo de Guardianes del Manglar de La Boquilla hace parte de ese esfuerzo. Su trabajo de restauración ya representa beneficios económicos directos para al menos 38 familias, que combinan la recuperación del ecosistema con iniciativas de ecoturismo. “Restaurar estos ecosistemas es restaurar la vida para nuestros territorios”, señaló Angelo Bacci, director de Cardique, al presentar los avances del proyecto en Barbacoas.

Sin embargo, ninguna de estas acciones puede resolver sola el problema que crece en el Canal del Dique. Existe un proyecto de restauración de sus ecosistemas degradados, con una inversión superior a los 500 millones de dólares, que contempla manejo de sedimentos, control de inundaciones y contención de los materiales que llegan a la bahía, pero está paralizado desde 2025, en revisión de licenciamiento ambiental ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

“Mientras no se solucione el tema del Canal del Dique no será posible avanzar en la recuperación ecológica de la bahía”, señaló el director del EPA. Todas las demás acciones son necesarias, pero insuficientes si la fuente principal de contaminación sigue activa.

Los sedimentos que llegan desde el Canal del Dique siguen siendo la principal causa de contaminación. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

La profesora Acevedo propone acciones técnicas que puedan avanzar en paralelo, como fitorremediación con plantas macrófitas para inmovilizar metales pesados en los sedimentos, gestión de la carga orgánica para reducir la eutrofización y la implementación de una red de sensores automáticos para monitorear en tiempo real la calidad del agua.

La bahía de todos

“Lo que llevó a que Cartagena se fundara en 1533 fueron las condiciones de la bahía”, recordó Rodríguez. “La bahía es la identidad histórica de Cartagena. Toda la ciudad se construyó alrededor de ella”. Hoy, el desarrollo mira hacia el agua: más de 4.000 buques de carga y 170 cruceros que llegan cada año. Las comunidades pesqueras, además, dependen de lo que sacan de ella. Además, la administración local impulsa el uso de la bahía como parte de un sistema de transporte multimodal que permitiría movilizar personas por el agua, sin buses ni trancones.

“El turista cada vez se está volviendo más responsable con el ambiente y prefiere los escenarios en los que se respeta esa dimensión ambiental”, concluyó Rodríguez. La nueva Secretaría de Turismo de Cartagena, que la ciudad no tenía hasta esta administración, trabaja en articulación con EPA, Cardique y Parques Naturales en esa dirección.