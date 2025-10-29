Huila Fest 2025: conozca el festival que impulsa a los emprendedores del sur de Colombia

Del 6 al 9 de noviembre el Centro de Convenciones José Eustasio Rivera y el Recinto Ferial La Vorágine de Neiva se transformarán en una gran vitrina de innovación, cultura y talento local con el Huila Fest 2025. Se trata del festival de emprendimiento más grande del departamento del Huila y uno de los eventos insignia del sur del país, que en esta ocasión contará con la participación de cientos de emprendedores de sectores como moda, agroindustria, gastronomía, artesanías y tecnología.

Organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo de la Gobernación del Huila, el evento hace parte de la Política Pública de Emprendimiento, Empresarismo e Innovación. El Huila Fest 2025 pone en escena una estrategia que busca fortalecer el ecosistema productivo, promover el empleo y abrir nuevas oportunidades para la juventud huilense.

En esta edición, el festival coincidirá con la Semana Mundial del Emprendimiento, integrando una agenda académica, comercial y cultural que reunirá a empresarios, estudiantes, creadores de contenido y visitantes de toda la región. “Este año, la convocatoria superó todas las expectativas. Se inscribieron más de 637 emprendedores, lo que llevó a ampliar la participación a 170 stands representativos de los sectores más dinámicos del Huila”, confirmó el gobernador del departamento, Rodrigo Villalba Mosquera.

Uno de los espacios más esperados es el Gastro Fest Opita, una muestra gastronómica que reunirá a más de 30 marcas locales de restaurantes y emprendimientos, con platos típicos, cervezas artesanales y el tradicional Festival de la Empanada. “El Gastro Fest Opita será un espacio para valorar nuestra gastronomía y apoyar a los emprendedores del sector. Queremos que los huilenses se sientan orgullosos de sus sabores y de su creatividad”, señaló Jorge Géchem, secretario de Desarrollo Económico y Turismo del Huila.