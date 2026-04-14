Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 31 de marzo de 2026, sorteo 4751

La Lotería del Huila hace acto de presencia este 14 de abril de 2026 con números que lo podrían considerar como un nuevo multimillonario en Colombia. Es el 15° sorteo del año. Este juego de azar se lleva a cabo todos los martes en la noche, más exactamente sobre las 10:30 de la noche, hora colombiana, aunque el ganador del premio mayor se conoce a las 11:00 p.m.
El número ganador de la Lotería del Huila se puede llevar un premio mayor que alcanza los 2.000 millones de pesos colombianos, suficiente para salir de la rutina, darle una vuelta a su vida y ver otros rumbos con miles de millones en sus cuentas.
Los jugadores de esta lotería participan adquiriendo un billete o fracción oficial en los puntos autorizados o vía web, el cual debe coincidir exactamente en número y serie para reclamar el premio mayor o los premios secos (consulte al respaldo de su billete la forma para reclamar el premio que haya ganado).
Ganador premio mayor de la Lotería del Huila, sorteo 4751
- Número: 1532
- Serie: 126
Premios que entrega la Lotería del Huila
Repase los premios que maneja la Lotería del Huila y descubra cómo es su distribución en los distintos secos:
- Premio mayor de 2.000 millones de pesos colombianos
- Un seco de 100 millones de pesos
- Un seco de 60 millones de pesos
- 10 secos de 20 millones de pesos
- 15 secos de 10 millones de pesos
Estos premios representan una de las bolsas más atractivas dentro de las loterías que se juegan en el país.
El próximo sorteo de la Lotería del Huila se jugará el día martes 21 de abril de 2026, a las 10:30 de la noche. Este juego de azar se transmite en vivo por televisión y radio. Los demás resultados (secos) se pueden consultar en la página web oficial.
Los últimos sorteos de la Lotería del Huila
- 07 de abril 2026: 2875 / 016
- 31 de marzo 2026: 8560 / 175
- 24 de marzo 2026: 4170 / 090
- 17 de marzo 2026: 1503 / 144
- 10 de marzo 2026: 5324 / 166
- 3 de marzo 2026: 8305 / 161
- 24 de febrero 2026: 2185 / 161
- 17 de febrero 2026: 1607 / 133
- 10 de febrero 2026: 0519 / 111
- 3 de febrero 2026: 3700 / 082
- 27 de enero 2026: 7042 / 017
- 20 de enero 2026: 5108 / 127
- 13 de enero de 2026: 3586 / 145
- 6 de enero de 2026: 2172 / 095
- 30 de diciembre de 2025: 0307 / 138
- 23 de diciembre de 2025: 0730 / 071
- 16 de diciembre de 2025: 6121 / 147
- 9 de diciembre de 2025: 9490 / 083
Este es otro de los juegos de azar que ofrece la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Cabe recordar que las loterías en el país son reguladas por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.