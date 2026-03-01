El próximo 10 de marzo de 2026 se realizará en el Edificio Semana el 4.º Gran Foro de Bienestar y Talento Humano, un encuentro que reunirá a directores ejecutivos, responsables de gestión humana, académicos y líderes empresariales para analizar los principales desafíos que enfrentan las organizaciones en Colombia en materia laboral, tecnológica y organizacional.

Uno de los ejes centrales será la conferencia “Hackear el talento: diseñar empresas donde la gente quiere crecer”, presentada por Ricardo Pineda Vila, director ejecutivo de Hackers del Talento. Su intervención abordará el diseño organizacional orientado al aprendizaje continuo, el bienestar y el desarrollo de competencias clave para el entorno empresarial actual.

Para Pineda, uno de los principales errores en la gestión empresarial es confundir exigencia con desgaste. “Las personas no son fusibles; no se trata de quemarlas dos años al máximo y luego reemplazarlas. El alto rendimiento debe ser sostenible”, explicó. Desde su perspectiva, la discusión no pasa únicamente por procesos o tecnología, sino por liderazgo, cultura organizacional y la capacidad de las compañías de crear entornos donde la autonomía y la responsabilidad estén alineadas con resultados medibles.

El panel “Nuevas reglas laborales: ¿qué hacer ahora?” examinará los cambios normativos que inciden en la gestión del talento humano en Colombia. Participarán Stefano Farné, director del Observatorio Laboral de la Universidad Externado de Colombia; Saida Quintero, abogada y directora del área laboral de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario; y Ana Karina Quessep, presidenta de la Asociación Colombiana de BPO.

El análisis se centrará en el salario mínimo, la reforma pensional, los modelos de contratación y las jornadas laborales.

Proyectan 78 millones de nuevos empleos a 2030 . El desafío será prepararse. Un debate para el 4° Gran Foro de Bienestar y Talento Humano

El foro también incluirá el espacio “La revolución digital de la gestión del Talento Humano”, en el que participará Buk, empresa de tecnología especializada en software para la gestión integral de personas en América Latina, con soluciones orientadas a la administración de nómina, reclutamiento, evaluación de desempeño, gestión del talento y analítica organizacional.

En el conversatorio “La nueva productividad: bienestar primero” intervendrán Andrés Martínez Vanegas, director ejecutivo de Espacio Psicosocial y docente del CESA; Luis Guillermo Márquez, líder nacional de Medicina Empresarial de ARL AXA COLPATRIA; y José Miguel Carreira, socio de Talengo, con la moderación de Óscar Jiménez, consultor en talento humano y docente de gerencia estratégica de la Pontificia Universidad Javeriana.

El espacio abordará salud mental, riesgos psicosociales, prevención del acoso laboral, beneficios no salariales y equilibrio entre vida laboral y personal.

El Podio de Ideas “Marcas empleadoras: la reputación que atrae talento” contará con la participación de Harrison Caldas Sarmiento, gerente de Recursos Humanos Mercado Andino de Natura; y Martha Cecilia Castaño, gerente corporativa de Talento Humano de Colsubsidio. La moderación estará a cargo de Juliana Liévano Gómez, directora ejecutiva de Fleik Colombia.

El cierre estará a cargo de María Paula Alonso, coach ejecutiva, formadora y autora, quien presentará la conferencia “El liderazgo que se necesita: claridad, vínculo y conversación”.

