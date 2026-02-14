Foros Semana

El empleo proyecta expandirse hacia 2030. El desafío será quién esté preparado. Un debate para el 4° Gran Foro de Talento Humano y Bienestar. Agéndese

El Future of Jobs Report 2025 proyecta la creación de 170 millones de empleos y el desplazamiento de 92 millones hacia 2030. El verdadero reto para las empresas no será tecnológico, sino de capacidades.

Redacción Semana
14 de febrero de 2026, 1:54 p. m.
El 39 % de las competencias actuales deberá actualizarse antes de 2030.
El 39 % de las competencias actuales deberá actualizarse antes de 2030. Foto: Getty Images/iStockphoto

Entre 2025 y 2030 se crearán 170 millones de empleos y se desplazarán 92 millones en el mundo. La proyección, incluida en el Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial, equivale a una rotación estructural del 22 % del empleo formal actual y redefine el mapa laboral de los próximos cinco años.

El saldo neto será positivo —78 millones de puestos adicionales—, pero la cifra no implica estabilidad. El movimiento supone una recomposición profunda de funciones, competencias y modelos organizacionales.

El informe, basado en una encuesta a más de 1.000 empleadores que representan a 14 millones de trabajadores en 55 economías, identifica la brecha de habilidades como la principal barrera para la transformación empresarial.

El 63 % de las compañías reconoce que el desfase de capacidades limita su adaptación a los cambios del mercado.

Más empleo, pero con otras habilidades

El crecimiento proyectado no será homogéneo. El 39 % de las competencias actuales deberá actualizarse antes de 2030. Si la fuerza laboral global estuviera compuesta por 100 personas, 59 necesitarían procesos de reentrenamiento en los próximos cinco años y 11 podrían no recibirlos, quedando en riesgo de desplazamiento.

La tecnología es uno de los motores centrales del cambio. El 86 % de los empleadores prevé que la inteligencia artificial y las tecnologías de procesamiento de datos transformen su operación antes de 2030.

Actualmente, el 47 % de las tareas laborales es realizado exclusivamente por personas; esa proporción disminuirá a medida que aumente la automatización y la colaboración humano-máquina.

Sin embargo, las habilidades que más crecerán no son únicamente digitales. El pensamiento analítico es considerado esencial por siete de cada diez empresas.

También aumentan en relevancia la resiliencia, la flexibilidad, la agilidad, el liderazgo y la influencia social. En paralelo, los roles administrativos y clericales concentran las mayores caídas proyectadas.

El informe subraya además que el 85 % de las empresas planea priorizar procesos de actualización y mejora de capacidades en su fuerza laboral. El 70 % prevé contratar talento con nuevas habilidades y el 50 % proyecta reubicar trabajadores desde roles en declive hacia posiciones en crecimiento.

En Colombia, este panorama coincide con un entorno regulatorio en movimiento: cambios en el sistema pensional, ajustes en jornadas laborales y nuevas modalidades de contratación. Para las áreas de gestión humana, el desafío combina cumplimiento normativo, transformación digital y desarrollo de capacidades internas en un contexto económico exigente.

En ese escenario, el 4° Gran Foro de Bienestar y Talento Humano, que se realizará el 10 de marzo en Bogotá, reunirá a líderes empresariales, expertos en regulación laboral y responsables de talento para analizar cómo estas tendencias globales se traducen en decisiones organizacionales concretas.

La agenda abordará rediseño empresarial, nuevas reglas laborales, digitalización de procesos de gestión humana, bienestar como variable de productividad y liderazgo en entornos de transformación.

