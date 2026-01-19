Política

José Jaime Uscátegui lanza un cabildo abierto para militarizar Bogotá: conozca la propuesta para llevar al Ejército a las calles

El representante a la Cámara tiene seis meses para recoger las firmas.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
19 de enero de 2026, 8:27 p. m.
José Jaime Uscátegui impulsa un cabildo abierto para que Bogotá sea militarizada.
José Jaime Uscátegui impulsa un cabildo abierto para que Bogotá sea militarizada. Foto: Suministrada a Semana API

La Registraduría avaló la inscripción del comité promotor del representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, con el que el congresista del Centro Democrático busca que Bogotá sea militarizada para combatir los problemas de seguridad.

La iniciativa lleva el nombre de “Cabildo Abierto para discutir la asistencia militar o militarización de Bogotá D. C.” y es propuesta por el legislador justo cuando está en campaña para reelegirse en la Cámara de Representantes.

El siguiente paso de ese proceso será la recolección de firmas: Uscátegui necesita alcanzar 31.096 firmas válidas, cifra que corresponde al 0,5 % del censo electoral de la capital del país, que se calcula en 6.219.067 personas que están habilitadas para votar.

Presidencia sale al paso de polémico contrato que buscaría defender a Gustavo Petro, incluido en la lista Clinton: “No responde a intereses personales”

“Defender la seguridad no es autoritarismo: es cumplir la ley y proteger la libertad de los ciudadanos. Hoy la ley ofrece dos caminos claros: el uso legítimo de la fuerza bajo control civil y la participación directa de la ciudadanía. Este Cabildo Abierto une ambos”, consideró el congresista.

Política

“De mal gusto”: este fue el comentario del ministro de Hacienda, Germán Ávila, que no les gustó a los gobernadores, hoy distantes del gobierno Petro

Política

¿Con dineros públicos se pagó la defensa de Verónica Alcocer para salir de la lista Clinton?: esto dijo Gustavo Petro

Política

José Raúl Moreno, jefe de despacho de la Presidencia, quedó encargado del Ministerio de la Igualdad

Política

Presidencia sale al paso de polémico contrato que buscaría defender a Gustavo Petro, incluido en la lista Clinton: “No responde a intereses personales”

Política

“No hubo humo blanco, solo humo”: Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, calificó el encuentro con el Gobierno como una “reunión para una foto”

Política

Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, sería imputado e iría a la cárcel; es cercano a Daniel Quintero

Política

Vicky Dávila pide a los candidatos a la Presidencia revelar su estado de salud y envía un mensaje a Iván Cepeda: “Vamos a decirle la verdad al país”

Confidenciales

El sonajero de aspirantes del Centro Democrático a la Cámara por Bogotá

Confidenciales

Reservas de Fuerzas Armadas y veteranos enviaron carta al expresidente Uribe para apoyar candidatura al Senado de José Jaime Uscátegui

Política

Se abre el debate sobre la participación política de la Fuerza Pública: este proyecto busca que los uniformados puedan votar

Si las firmas son avaladas por la Registraduría, se convocaría a un cabildo abierto en las instalaciones del Concejo de Bogotá, al que tendría que asistir el alcalde, Carlos Fernando Galán, para decidir sobre la aplicación de la medida.

El representante resaltó que la asistencia militar está prevista en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, que contempla el apoyo de las Fuerzas Militares a la Policía Nacional solo en casos excepcionales, cuando los actos de violencia, crimen organizado y las alteraciones graves al orden público superen la capacidad de las autoridades.

“Esta figura no implica militarizar la vida civil, ni suspender derechos, ni declarar estados de excepción; por el contrario, ha sido avalada por la Corte Constitucional como un mecanismo legítimo, sujeto a control civil y al respeto estricto de los derechos humanos“, enfatizó el legislador en un comunicado.

No hay acuerdo entre gobernadores de Colombia y Gobierno Petro por decretos de la emergencia económica

Uscátegui enfatizó que el alcalde de la ciudad está facultado para solicitarle al presidente de la República que se dé la asistencia militar a la capital. No obstante, es el jefe de Estado el encargado de tomar la decisión sobre este asunto.

Más de Política

Germán Ávila y Dilian Francisca Toro.

“De mal gusto”: este fue el comentario del ministro de Hacienda, Germán Ávila, que no les gustó a los gobernadores, hoy distantes del gobierno Petro

José Jaime Uscátegui reveló la información del dinero que reciben los representantes investigadores para contratar asesores.

José Jaime Uscátegui lanza un cabildo abierto para militarizar Bogotá: conozca la propuesta para llevar al Ejército a las calles

Gustavo Petro y Verónica Alcocer

¿Con dineros públicos se pagó la defensa de Verónica Alcocer para salir de la lista Clinton?: esto dijo Gustavo Petro

José Raúl Moreno venía desempeñándose como asesor del Dapre.

José Raúl Moreno, jefe de despacho de la Presidencia, quedó encargado del Ministerio de la Igualdad

El presidente Gustavo Petro apostó por la paz total, y sus fallidos resultados ya se los cobra Estados Unidos.

Presidencia sale al paso de polémico contrato que buscaría defender a Gustavo Petro, incluido en la lista Clinton: “No responde a intereses personales”

Andrés julián rendón, gobernador de Antioquia, impulsó una especie de ‘vaca’ para la construcción del Túnel del Toyo.

“No hubo humo blanco, solo humo”: Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, calificó el encuentro con el Gobierno como una “reunión para una foto”

Juan David Palacio y Daniel Quintero.

Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, sería imputado e iría a la cárcel; es cercano a Daniel Quintero

Vicky Dávila, precandidata presidencial

Vicky Dávila pide a los candidatos a la Presidencia revelar su estado de salud y envía un mensaje a Iván Cepeda: “Vamos a decirle la verdad al país”

Carolina Corcho

Directivos de la campaña de Carolina Corcho descartaron posibles irregularidades en su financiación: “Señalamientos falsos”

Donald Trump invitó a Gustavo Petro a la Casa Blanca, durante la primera llamada telefónica entre los mandatarios, que tuvo lugar luego de amenazas de Washington de una posible acción militar contra Colombia.

Gustavo Petro calienta la reunión con Donald Trump y destapa un polémico tema que llamará la atención de la Casa Blanca

Noticias Destacadas