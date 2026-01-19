La Registraduría avaló la inscripción del comité promotor del representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, con el que el congresista del Centro Democrático busca que Bogotá sea militarizada para combatir los problemas de seguridad.

La iniciativa lleva el nombre de “Cabildo Abierto para discutir la asistencia militar o militarización de Bogotá D. C.” y es propuesta por el legislador justo cuando está en campaña para reelegirse en la Cámara de Representantes.

El siguiente paso de ese proceso será la recolección de firmas: Uscátegui necesita alcanzar 31.096 firmas válidas, cifra que corresponde al 0,5 % del censo electoral de la capital del país, que se calcula en 6.219.067 personas que están habilitadas para votar.

“Defender la seguridad no es autoritarismo: es cumplir la ley y proteger la libertad de los ciudadanos. Hoy la ley ofrece dos caminos claros: el uso legítimo de la fuerza bajo control civil y la participación directa de la ciudadanía. Este Cabildo Abierto une ambos”, consideró el congresista.

Si las firmas son avaladas por la Registraduría, se convocaría a un cabildo abierto en las instalaciones del Concejo de Bogotá, al que tendría que asistir el alcalde, Carlos Fernando Galán, para decidir sobre la aplicación de la medida.

El representante resaltó que la asistencia militar está prevista en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, que contempla el apoyo de las Fuerzas Militares a la Policía Nacional solo en casos excepcionales, cuando los actos de violencia, crimen organizado y las alteraciones graves al orden público superen la capacidad de las autoridades.

“Esta figura no implica militarizar la vida civil, ni suspender derechos, ni declarar estados de excepción; por el contrario, ha sido avalada por la Corte Constitucional como un mecanismo legítimo, sujeto a control civil y al respeto estricto de los derechos humanos“, enfatizó el legislador en un comunicado.

Uscátegui enfatizó que el alcalde de la ciudad está facultado para solicitarle al presidente de la República que se dé la asistencia militar a la capital. No obstante, es el jefe de Estado el encargado de tomar la decisión sobre este asunto.