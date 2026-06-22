El “estadio en casa” disparó las ventas de electrónicos y suscripciones antes del Mundial 2026

El inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha detonado un notable dinamismo en el consumo minorista de América Latina y el Caribe. De acuerdo con nuevos datos de Visa Consulting & Analytics (VCA), las transacciones generales de Visa en América Latina y el Caribe, en todas las formas de pago, aumentaron un 30% del 1 de abril al 15 de mayo de 2026, en comparación con el mismo período de 2025.

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Este impulso, es generado por el “boom del entretenimiento en el hogar”, pues los consumidores priorizaron el gasto en productos relacionados con el entretenimiento en casa y su preparación para elaborar una experiencia desde sus propios hogares, al nivel del evento deportivo más importante del mundo.

Sobre esto, Javier Vázquez, Head de Visa Consulting & Analytics para América Latina y el Caribe dijo que “Más allá de la emoción del torneo, la Copa Mundial de la FIFA 2026 está creando una nueva ola de actividad comercial vibrante en toda la región”.

Los porcentajes de crecimiento están relacionados con el número de transacciones en dólares estadounidenses y moneda local Foto: Getty Images

Al respecto del impulso al sector minorista, Vázquez explicó que: “esta ‘ola de renovación del hogar’ está energizando el panorama minorista de la región, convirtiendo la pasión de los aficionados en impulso económico. Visa se enorgullece de empoderar a comercios de todos los tamaños para que aprovechen este entusiasmo mediante pagos digitales seguros y ágiles, transformando eficazmente la expectativa en crecimiento tangible”.

Se destacan como hallazgos clave del Análisis realizado por Visa Consulting & Analytics, el estadio en casa: mientras los aficionados fueron actualizando sus hogares con pantallas más grandes y sistemas de sonido envolvente para los partidos, las transacciones de Visa en electrónicos y mejoras para el hogar aumentaron un 9,4 % del 1 de abril al 15 de mayo de 2026, en comparación con el mismo período de 2025.

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Por otro lado, en cuanto al aficionado digital, la mayor demanda de conectividad de alta velocidad y paquetes de streaming deportivo para mejorar la experiencia audiovisual al ver los partidos, se vio reflejada en el crecimiento en un 34,6 % frente a 2025 de las transacciones de Visa en servicios de suscripción digital.

También, para los mercados que impulsan las transacciones, del 1 de abril al 15 de mayo de 2026, se registró el mayor incremento interanual en transacciones en la región comparado con el mismo periodo del año anterior, se evidenció en Brasil (55 %), Panamá y Colombia

Finalmente, los canales de compra en línea registraron un crecimiento notable, el gasto en comercio electrónico aumentó alrededor de un 36 %.

El gasto en comercio electrónico aumentó alrededor de un 36%. Foto: Getty Images

El análisis de VCA abarcó transacciones realizadas a través de VisaNet entre el 1 de abril y el 15 de mayo de 2026 en nueve países de la región: Argentina, Brasil, Colombia, Curazao, Ecuador, Haití, Panamá, Paraguay y Uruguay.

Los datos sugieren que el Mundial 2026 no solo es un fenómeno deportivo, sino un catalizador económico que ya está dejando huella en el consumo regional mucho antes del pitazo final.