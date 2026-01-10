Tarifas de los peajes a cargo de la ANI serán actualizadas a partir del 16 de enero de 2026

El pasado jueves 8 de enero de 2026, el Departamento Nacional de Estadística (Dane) reveló el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025, el cual marca las políticas financieras del país. Uno de los aspectos en los cuales tiene mayor injerencia el dato financiero es sobre el aumento de los peajes que están a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Desde el próximo 16 de enero, los peajes contarán con el aumento del IPC, que es de 5.10 %. Con esta medida, las personas que utilicen las carreteras del país deberán pagar un precio mayor en sus desplazamientos.

“En cumplimiento de la normatividad vigente, las tarifas de los peajes a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura serán actualizadas a partir del próximo 16 de enero, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Adicionalmente, y como lo informamos en el año 2025, 15 peajes tendrán un incremento complementario, además del IPC, en el marco del proceso de normalización tarifaria establecido en el Decreto 050. Asimismo, existen dos peajes cuyo ajuste tarifario incluye, además del IPC, un porcentaje gradual asociado a la entrada de unidades funcionales, conforme a lo establecido en sus contratos de concesión”, señaló el vicepresidente ejecutivo de la ANI, Roberto Uparela.

Peajes con incremento complementario:

El Placer

Cisneros

Aburrá

Machetá

El Carmen

La Pintada

Fusca

Andes

Unisabana

Supía

Puerto Berrío

Boquerón I

Boquerón II

Naranjal

Pipiral.

Junto a esto, existen 2 peajes cuyo ajuste tarifario contempla el IPC más un porcentaje gradual, asociado a la entrega de unidades funcionales previamente establecidas en los respectivos contratos de concesión:

Amagá

El Laberinto

En otro apartado del comunicado en el que confirmó la ANI el incremento, se señaló que, para el caso particular del proyecto IP Conexión Antioquia-Bolívar, con el fin de mantener las tarifas diferenciales otorgadas para los vehículos de servicio de transporte público y privado, las tarifas de los peajes tendrán un incremento del 2 % adicional al IPC. Estos son:

La Apartada

Manguitos

Purgatorio

San Carlos

Cedros

Mata de Caña

San Onofre

Por último, la ANI indicó que, conforme a lo estipulado en los contratos de concesión, algunos proyectos tienen el aumento antes del 16 de enero de 2026:

Las Palmas

Circasia

Corozal

Pavas

San Bernardo

Santágueda

Tarapacá I

Tarapacá II

Turbaco

Bayunca

Galapa

Gambote

Pasacaballos

Sabanagrande

El Roble

Albarracín

Tuta

“La ANI reitera que estos ajustes tarifarios se aplican en estricto cumplimiento de los marcos contractuales y regulatorios vigentes, y responden tanto a la actualización por inflación como al avance en la ejecución de los proyectos concesionados, garantizando la sostenibilidad de la infraestructura vial del país”, reiteró la entidad.