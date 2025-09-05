Suscribirse

Los vagones del primer tren del Metro de Bogotá recorren Colombia hasta llegar a la capital: “Ya viene”

El alcalde Carlos Fernando Galán pidió a los colombianos que viajan por carretera tomarle una foto a los camiones que transportan el tren.

Redacción Confidenciales
5 de septiembre de 2025, 9:59 p. m.
Son tres camiones que llevan hasta la capital a este titán de acero.
Desde el arribo del primer tren del Metro de Bogotá al puerto de Cartagena el pasado 2 de septiembre, iniciaron una maratónica travesía para llegar hasta la capital.

Durante al menos nueve días, los camiones que transportan a estos seis vagones, de los cuales cuatro son con motor y dos sin motor, están recorriendo todo Colombia antes de su última parada, Bogotá.

Son tres camiones que llevan hasta la capital a este titán de acero que tiene 135 metros de longitud, 2,90 metros de ancho (mínimo) y 3,90 metros de altura.

Ante este viaje, que está siendo custodiado día y noche por la Policía Nacional, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien con su gestión ha logrado este primer avance, se ha mostrado orgulloso del proceso.

Por lo tanto, el mandatario pidió a través de su cuenta de X que quienes también viajan por las carreteras del país y ven a estos camiones transportando el tren, se lo hagan saber con una foto.

“¡Ya viene el Metro de Bogotá! Si ven el tren por las carreteras del país, mándenme su foto, por favor", dijo Galán, quien le respondió a un usuario de la misma red social al mostrar los camiones.

Tanto tiempo esperando, y por fin alguien lo pudo lograr. @CarlosFGalan Por todo lo que me ha dado la capital, me da mucho orgullo. ¡Ya viene el Metro de Bogotá!”, dijo el usuario identificado como Luis Felipe.

