Bogotá

La travesía para traer el metro desde Cartagena hasta Bogotá será de al menos 9 días: estos son los detalles

A una velocidad de 32 kilómetros por hora viajará el tren de aproximadamente 250 metros de largo.

Redacción Semana
2 de septiembre de 2025, 4:12 p. m.
Llegada del primer tren del Metro de Bogotá.
El primer tren de la línea 1 del metro de Bogotá salió del puerto de Qingdao, en China, el 3 de agosto de 2025, tras 30 días de travesía sobre el océano Pacífico, llegó a la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena ayer sobre la media noche.

Tras la llegada del barco CMA CGM Everglade, el proceso de descargue del tren desde el buque hasta la cama baja, donde será transportado, demora aproximadamente 8 horas, incluye el alistamiento del desembarque con su respectiva inspección, izaje con grúa, posicionamiento y aseguramiento en la cama baja.

Este proceso se hará en presencia del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien, además, presidirá el evento de recibimiento sobre las 2:00 de la tarde de este martes, 2 de septiembre.

La fabricación del primer tren comenzó a mediados del año 2024, y se extendió por un periodo de nueve meses, aproximadamente. Durante este tiempo se desarrollaron, de manera paralela, los principales procesos de fabricación: armado de la estructura de los vagones, aplicación de pintura y acabados, y ensamblaje de equipos. Estas etapas se ejecutaron simultáneamente en los seis vagones que conforman el tren, lo que permitió optimizar los tiempos sin comprometer la calidad ni los detalles.

Una vez finalizó la producción del primer prototipo, comenzó la etapa de pruebas. El tren fue sometido a pruebas tipo, en las cuales se verificó el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de las características funcionales. Igualmente, a pruebas de rutina estáticas, que validan su funcionamiento sin movimiento, y a pruebas de rutina dinámicas, que certifican su funcionamiento con movimientos.

Los trenes de la línea 1 del metro de Bogotá tienen 135 metros de longitud, 2,90 metros de ancho (mínimo) y 3,90 metros de altura. Cada tren está compuesto por seis vagones, de los cuales cuatro son con motor y dos sin motor.

Tienen una capacidad de transportar a 1.800 pasajeros y una velocidad comercial promedio de 42,5 kilómetros por hora. Operarán inicialmente con un intervalo de 140 segundos y circularán en sentido sur-norte y en sentido norte-sur, por vías independientes. Además, son 100 % eléctricos

