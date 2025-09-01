Primer tren del Metro de Bogotá llegará a Colombia este 2 de septiembre

La espera terminó. Este 2 de septiembre de 2025 quedará marcado para la historia cuando llegue a Colombia el primer tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, sobre las 2:00 de la tarde estarían arribando a la ciudad de Cartagena los seis primeros vagones del tren para posteriormente ser trasladados a la capital.

Quienes quieran ver en vivo este hecho histórico se pueden conectar a través de una transmisión por el canal de YouTube de la Alcaldía: “Descubra todos los detalles de este importante momento para la movilidad de Bogotá”.

El pasado 3 de agosto de 2025, este primer tren fue entregado en el puerto de la ciudad de Changchun, China, al concesionario Metro Línea 1 por la firma Railway Rolling Stock Corporation (CRRC Corporation Limited).

El tiempo de fabricación de este tren inició a mediados de 2024 y duró al menos 10 meses el proceso de construcción que incluyó: armado de la estructura de los vagones, pintura y acabados, y ensamblaje de equipos.

“Estas etapas se ejecutaron simultáneamente en los seis vagones, lo que permitió optimizar los tiempos sin comprometer la calidad ni los detalles”, indicó la Alcaldía.

Primer tren del metro de Bogotá en las pruebas técnicas en China. | Foto: Alcaldía de Bogotá

Posterior a ese proceso, el tren fue sometido a varias pruebas estáticas que permitieron evaluar su funcionamiento sin movilidad, pruebas dinámicas, en operación y recorridos preoperacionales en vía principal, lo que permitió verificar las características operativas fundamentales tanto en modo manual como automático.

Así las cosas, el tren tuvo una prueba de recorrido de 2.500 kilómetros en China, los cuales también serán realizaron en Bogotá el próximo año, cuando el viaducto cuente con 5.760 metros construidos que finalizan.