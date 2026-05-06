Las administraciones locales han venido implementando nuevas estrategias para mejorar el recaudo de impuestos y facilitar los trámites a los ciudadanos. Este proceso se ha visto impulsado por la adopción de herramientas tecnológicas que buscan modernizar la relación entre el contribuyente y el Estado.

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Durante los últimos años, el impuesto predial ha sido uno de los principales focos de estas transformaciones, debido a su importancia dentro de las finanzas territoriales. Las alcaldías han enfocado esfuerzos en optimizar los mecanismos de pago y ampliar la base de contribuyentes mediante el uso de canales digitales.

Por esto, el recaudo del impuesto predial en 2026 ha mostrado un crecimiento significativo en varios municipios del país, impulsado principalmente por la digitalización. Según la investigación de Nexura, “este cambio no solo está facilitando la vida de los ciudadanos, sino que también está disparando el recaudo en varios municipios del país, con crecimientos de hasta el 200% en 2026”.

Propietarios de viviendas y locales deben pagar el impuesto predial en 2026. Foto: Composición Semana/ Getty Images/ Alcaldía de Cali

“Durante el primer trimestre de 2026, diversas alcaldías registraron avances significativos en el recaudo del Predial, reflejando una mayor adopción de canales digitales”, se indicó en el análisis.

Los municipios que mayores cambios han reflejado son Zipaquirá, Cundinamarca, donde el recaudo aumentó más del 300%, alcanzando $6.740 millones, también en Bello, Antioquia, donde el incremento supera el 65% con más de $12.600 millones, y en Puerto Colombia el crecimiento se acerca al 50%, con un recaudo superior a $20.900 millones.

Otros casos destacados incluyen a Piedecuesta, que pasó de 9.049 millones en 2025 a más de 23.375 millones en 2026, así como Coveñas y San José del Guaviare, que también registraron incrementos relevantes en sus ingresos. Estos resultados evidencian un patrón común: la implementación de facilidades de pago digital.

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El avance en el recaudo también ha sido posible gracias a la articulación entre entidades territoriales, el sistema financiero y plataformas tecnológicas, que permiten realizar pagos en línea de forma segura.

Desde el sector tecnológico, se ha destacado el impacto de esta transformación digital, que “no es solo una tendencia, sino un factor determinante para fortalecer el recaudo y mejorar la gestión pública”, señaló Jheferson Imbachi, director de proyectos de Nexura.

La implementación del catastro multipropósito ha sido uno de los principales factores que inciden en el comportamiento del recaudo. Sin embargo, este crecimiento no está exento de tensiones. La actualización catastral ha incrementado el valor de muchos predios, lo que ha generado preocupación en algunos contribuyentes. En respuesta, varios municipios están implementando alivios y facilidades de pago para evitar afectar la capacidad económica de los ciudadanos.

Protesta en vías nacionales, por aumento en el impuesto predial durante abril de 2026, situación que paralizó varios departamentos. Foto: Fedetranscarga / Cortesía

¿Qué hacer ante incrementos elevados en el impuesto predial?

Ante incrementos significativos en el valor del impuesto predial derivados de la actualización catastral, los ciudadanos cuentan con mecanismos formales para revisar y, si es necesario, controvertir el valor asignado a su predio.

Entre las principales acciones se encuentra la revisión del avalúo catastral, que puede solicitarse ante la autoridad catastral correspondiente si el contribuyente considera que no refleja las características reales del inmueble. Asimismo, es posible interponer recursos de reposición o apelación dentro de los plazos establecidos en la notificación del avalúo o del impuesto.

Adicionalmente, varios municipios están habilitando acuerdos de pago, descuentos por pronto pago y alivios tributarios, con el fin de mitigar el impacto económico en los hogares. Nexura recomienda a los ciudadanos consultar los canales oficiales de su alcaldía, verificar la información del predio y actuar dentro de los tiempos legales, ya que estos procesos tienen plazos definidos y requieren soporte documental.