El impuesto predial es una de las principales fuentes de financiación del distrito, con impacto directo en la ejecución de obras públicas, programas sociales y funcionamiento institucional.

Se trata de una obligación anual que recae sobre propietarios de bienes inmuebles y cuyo pago está regulado por un calendario tributario definido por la administración municipal.

Cali ofrece 15 % de descuento en el impuesto predial 2026 y anuncia plazo límite para que los contribuyentes accedan al beneficio

El cumplimiento de este impuesto no solo tiene implicaciones fiscales, sino también operativas. El calendario establece incentivos por pago anticipado y sanciones por mora, lo que obliga a los contribuyentes a planificar sus finanzas con base en fechas específicas y condiciones previamente establecidas.

En ese contexto, la Alcaldía de Cali reiteró cómo funciona el pago del impuesto predial para la vigencia 2026. Los contribuyentes pueden acceder a un descuento del 15 % si efectúan el pago total del impuesto antes del 30 de abril de 2026, siempre que no tengan deudas pendientes de vigencias anteriores. Este beneficio está diseñado para incentivar el recaudo temprano y aliviar la carga económica de los hogares.

La Alcaldía de Cali habilitó el 15 % de descuento hasta el 30 de abril en el predial. Foto: Alcaldía de Cali

Después del periodo con descuento, existe un segundo plazo: los ciudadanos pueden pagar el impuesto hasta el 30 de septiembre de 2026 sin descuento, pero sin generar intereses de mora. Esto permite cumplir con la obligación sin sanciones adicionales, aunque ya sin el beneficio tributario inicial.

A partir del 1 de octubre, el escenario cambia. Según el calendario tributario, desde esa fecha comienzan a generarse intereses de mora sobre el impuesto no pagado, lo que incrementa el valor final a cancelar.

Pago de impuesto predial en Cali este 2026: así puede descargar la factura; aproveche el 15 % de descuento

Los contribuyentes pueden descargar la factura del impuesto predial a través de los canales oficiales de la Alcaldía de Cali.

Para realizar el pago, la administración local dispone de las siguientes opciones, lo que facilita el acceso al cumplimiento de la obligación:

Puntos Gane

Puntos Efecty

SIC por barrios y comunas

Bancos: Bogotá, Av Villas, BBVA, Popular, Bancoomeva, Itaú, GNB Sudameris.

Además, la administración ha señalado que la mayoría de facturas ya se encuentran disponibles desde inicios del año.

Hacienda Cali insta a no dejarse engañar sobre el pago del impuesto predial. Foto: Departamento Administrativo de Hacienda Cali

El impuesto predial, además, tiene una base técnica. Su valor se calcula con respecto al avalúo catastral del inmueble, lo que significa que puede variar dependiendo de actualizaciones en estos valores. Este elemento explica por qué los montos pueden cambiar entre vigencias fiscales.

En días anteriores, por redes sociales, se había anunciado una supuesta ampliación para el pago; sin embargo, la respuesta de la Alcaldía de Cali es que se sigue con el calendario: 15 % de descuento hasta el 30 de abril, pago sin recargo hasta el 30 de septiembre y generación de intereses desde octubre, con un sistema habilitado para facilitar el cumplimiento.