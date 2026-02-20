Cali

Pago de impuesto predial en Cali este 2026: así puede descargar la factura; aproveche el 15 % de descuento

Se acerca la temporada de pago, por eso aproveche el 15 % de descuento; algunas personas están exentas de pagarlo.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

20 de febrero de 2026, 10:28 a. m.
Prepare el bolsillo para el pago del impuesto predial. Foto: Jorge Orozco

De acuerdo con la información difundida por la Alcaldía de Cali, los ciudadanos pueden acceder a un beneficio en el pago del impuesto predial, que puede ser un alivio económico para el bolsillo.

Fechas claves para el pago del predial a cuotas; propietarios deben hacer la declaración del impuesto

Este beneficio es el denominado descuento por pronto pago, el cual consta de un 15 %. Estará disponible hasta el día 30 de abril.

Jhon Quinchua Ceballos, director de Hacienda, dijo: “Cuando los caleños aprovechamos estos beneficios, ganamos todos. El descuento del 15 % es una oportunidad para pagar menos y seguir aportando a las obras, programas sociales y servicios que necesita Cali”.

Últimos días para pagar el impuesto predial en Cali, así puede aplicar.
Cali se prepara para recibir el pago del impuesto predial. Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

Ciudadanos exentos de pagar el Impuesto Predial en Cali

Además, la Alcaldía de Cali hizo un importante anuncio, pues algunas personas quedarían exentas de pagar el predial durante tres años.

No tienen que pagar el impuesto predial ni el ICA, durante tres años: exoneración para ciertas personas en Cali

Esta exoneración aplica para las personas que fueron afectadas por los atentados que tuvieron lugar el año pasado en la ciudad vallecaucana. Con estos hechos violentos, varias personas perdieron la vida, por lo que quienes resultaron afectados podrán disfrutar de esta exoneración en el predial, el ICA y los costos de delimitación durante los años 2025, 2026 y 2027.

Alejandro Éder, alcalde de la ciudad, indicó:

“El año pasado fue un año muy triste para Cali, porque volvió el terrorismo a nuestra ciudad, tuvimos 6 atentados, tuvimos 10 caleños y caleñas que fueron asesinados por estos terroristas, y además de tantos negocios y viviendas afectados, por eso hoy nosotros logramos sacar adelante un acuerdo en el Consejo de Cali, que exonera por los años 2025, 2026 y 2027 a todos ustedes los que quedaron registrados en el censo, del ICA y del predial”.

Cali: Atentado terrorista en Mariano Ramos deja dos policías muertos. Foto José L Guzmán. El País
La base Marco Fidel Suárez fue blanco de atentados en Cali. Foto: Cali: Atentado terrorista en Mariano Ramos deja dos policías muertos. Foto José L Guzmán. El País

¿Dónde se puede descargar la factura del Impuesto Predial 2026?

La descarga se hace ingresando a la página www.cali.gov.co. Allí puede descargar la factura con el ID del predio.

¿Cómo hacer el pago en línea?

Para poder hacer el pago en línea, se debe ingresar, de igual manera, a la página mencionada anteriormente y allí se da la opción de efectuar el pago o hacer algún abono.

Recomendaciones si va a pagar presencialmente

Cuando imprima el recibo, hágalo con una impresora láser, pues esto ayuda a que el código de barras se pueda leer correctamente.

Para hacer el respectivo pago de manera presencial, recuerde consultar las entidades bancarias habilitadas para el recaudo.

