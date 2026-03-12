Cali ofrece 15 % de descuento en el impuesto predial 2026 y anuncia plazo límite para que los contribuyentes accedan al beneficio

Los caleños podrán beneficiarse de un descuento del 15 % en el pago del Impuesto Predial Unificado hasta el próximo 30 de abril, de acuerdo con una iniciativa del Departamento Administrativo de Hacienda de la Alcaldía de Cali.

Pago de impuesto predial en Cali este 2026: así puede descargar la factura; aproveche el 15 % de descuento

A la fecha, todas las facturas del impuesto predial del año 2026 ya están publicadas en la página web de la Alcaldía para que las personas puedan acceder a ellas y pagar con tiempo sus obligaciones. Para obtener el descuento, los contribuyentes deben realizar el pago anticipado, cuyo plazo vence el último día de abril.

Las personas deben pagar el impuesto antes del 30 de abril para acceder al descuento. Foto: Getty Images/iStockphoto

Para poder pagar el impuesto predial de este año con el descuento, se debe seguir los siguientes pasos, publicados por la Alcaldía de Cali:

Ingrese a www.cali.gov.co

Seleccione Impresión de facturas para el pago de impuestos

Elija Trámites destacados

Seleccione la renta Predial

Ingrese el ID del predio y haga clic en Consultar

En la página oficial de la administración distrital, las personas pueden descargar sus facturas, pagar los impuestos o realizar abonos.

En caso de que se requiera hacer el pago del impuesto de manera presencial, se debe imprimir la factura verificando que el código de barras sea legible para presentarla en uno de los puntos de recaudo autorizados, que son: los Centros de Atención Local Integrada (CALI), ubicados en la mayoría de las comunas; sin embargo, los puntos autorizados de recaudo están en las comunas 2, 4, 17 y 19; en el Hall Bancario del CAM; en la Torre de Cali; o en el Edificio Bulevar de la Sexta.

El beneficio pretende ayudar a los ciudadanos a ahorrar. Foto: AdobeStock

Se insta a los ciudadanos a consultar los horarios de atención en la página oficial de cada institución antes de dirigirse al lugar para pagar el impuesto.

“Cuando los caleños aprovechamos estos beneficios, ganamos todos. El descuento del 15 % es una oportunidad para pagar menos y seguir aportando a las obras, programas sociales y servicios que necesita Cali”, aseguró el director de Hacienda, Jhon Quinchua Ceballos, de acuerdo con un comunicado de la Alcaldía. El funcionario explicó que el beneficio pretende aliviar el bolsillo de los caleños.

El Impuesto Predial Unificado es una contribución anual obligatoria que pagan los propietarios o poseedores de bienes inmuebles, es decir, de casas, apartamentos o lotes. Este se paga al municipio con base en el avalúo catastral, con la finalidad de financiar la inversión social y de infraestructura de la ciudad.