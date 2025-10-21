Suscribirse

Aceptan demanda en contra del nombramiento de Irene Vélez como ministra de Ambiente encargada

El recurso pide que se pueda declarar la nulidad del cargo por un supuesto conflicto de interés.

Redacción Semana
21 de octubre de 2025, 6:41 p. m.
Irene Vélez asumió como encargada tras la renuncia de Lena Estrada.
El Consejo de Estado admitió una demanda contra la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez. | Foto: guillermo torres-semana

El Consejo de Estado admitió una demanda contra el decreto por medio del cual se nombró a Irene Vélez como ministra de Ambiente encargada.

Según el recurso presentado por la abogada Ximena Echavarría, Vélez se habría posesionado como ministra de Ambiente encargada sin declarar que podría configurarse un posible conflicto de interés pues aún se desempeñaba como directora de la Anla.

El problema es que como directora de la Anla tendría que responderle al ministro de Ambiente, por lo que jurídicamente se podría considerar esa inhabilidad sabiendo que algunas de las decisiones que tome como ministra impactarán a la entidad que dirige.

“Si la misma persona ejerce ambos cargos, el control jerárquico se convierte en autocontrol, lo que puede limitar la transparencia y la independencia técnica de ambas entidades”, argumentó la abogada en la demanda.

En su momento, Vélez se defendió diciendo que no consideraba que existiera conflicto de interés porque el hecho de ser directora de la Anla y ministra encargada de Ambiente no configuraba esa inhabilidad.

“Desde ninguno de los dos cargos que ejerzo actualmente tengo interés particular, privado o en beneficio propio. Como ministra encargada, según el artículo 8º de la Ley 63 de 1923, en el evento que se configure una situación que constituya impedimento, debo manifestarlos ante el Consejo de ministros y este organismo es el encargado de resolverlos. Tenga certeza que no dudaré en activar el mecanismo cuando el caso concreto lo merezca”, afirmó.

