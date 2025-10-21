El Consejo de Estado admitió una demanda contra el decreto por medio del cual se nombró a Irene Vélez como ministra de Ambiente encargada.

Según el recurso presentado por la abogada Ximena Echavarría, Vélez se habría posesionado como ministra de Ambiente encargada sin declarar que podría configurarse un posible conflicto de interés pues aún se desempeñaba como directora de la Anla.

El problema es que como directora de la Anla tendría que responderle al ministro de Ambiente, por lo que jurídicamente se podría considerar esa inhabilidad sabiendo que algunas de las decisiones que tome como ministra impactarán a la entidad que dirige.

“Si la misma persona ejerce ambos cargos, el control jerárquico se convierte en autocontrol, lo que puede limitar la transparencia y la independencia técnica de ambas entidades”, argumentó la abogada en la demanda.

En su momento, Vélez se defendió diciendo que no consideraba que existiera conflicto de interés porque el hecho de ser directora de la Anla y ministra encargada de Ambiente no configuraba esa inhabilidad.