“No me lleva a la escuela”: el último mensaje de joven desaparecida en México tras tomar un taxi

Las autoridades no han logrado encontrar a la joven luego de que desapareciera cuando se dirigía a su escuela.

11 de marzo de 2026, 2:02 p. m.
Últimos mensajes de la joven tras desaparecer.
Últimos mensajes de la joven tras desaparecer. Foto: Captura X @TraidoresConAVA

El lunes 9 de marzo se reportó la desaparición de una adolescente en el municipio de Palenque, en el estado de Chiapas, México, luego de que abordara un taxi que debía llevarla a su colegio.

De acuerdo con su familia, la estudiante salió desde el Ejido La Cascada rumbo a clases, como parte de su rutina diaria. Sin embargo, durante el trayecto comenzó a enviar mensajes a su madre advirtiéndole que algo no estaba bien.

A la 1:26 p. m., la menor escribió a su mamá: “Ya estoy casi llegando a Palenque, ma”. Minutos después, hacia las 2:05 p. m., envió varios mensajes consecutivos en los que alertaba que el vehículo había tomado una ruta diferente a la habitual.

Ma… el taxi jaló para otra calle, no me lleva a la escuela”, escribió la joven en uno de los mensajes.

En México, más de 100 .000 personas siguen oficialmente reportadas como desaparecidas. Foto: Getty Images/iStockphoto

Poco después envió otro texto que hoy genera gran preocupación entre sus familiares: “Ya me dio miedo”. Asimismo, la adolescente indicó que su teléfono estaba perdiendo señal y que no podía realizar llamadas desde el dispositivo.

Tras ese último mensaje, la familia perdió completamente el contacto con la joven, pues el teléfono dejó de recibir llamadas y mensajes.

Sus familiares señalaron que la estudiante nunca llegó a su escuela y que, hasta el momento, no se tiene información sobre el taxi que abordó ni sobre la identidad del conductor. Tampoco se ha logrado establecer con claridad la ruta que siguió el vehículo antes de perderse el contacto con la menor.

Luego de conocerse la desaparición, las autoridades iniciaron una investigación para dar con el paradero de la joven. Paralelamente, vecinos y habitantes del sector se sumaron a las labores de búsqueda con la esperanza de obtener alguna pista que permita localizarla.

Los estados con mayor número de secuestros son Distrito Federal, Guerrero, Baja California y Michoacán. Foto: Getty Images

El caso ocurre en medio de una compleja situación de seguridad pública en México. Según un estudio de la Universidad Nacional Autónoma, aproximadamente cinco mexicanos son secuestrados cada día en el país.

De igual modo, el ACLED, un monitor de conflictos independiente e imparcial que proporciona datos y análisis en tiempo real sobre conflictos violentos en el mundo, ha calificado a México como uno de los países más peligrosos del planeta.

Esto se debe, en gran parte, a la presencia de numerosos carteles del narcotráfico que operan en distintos estados y mantienen disputas territoriales que alimentan la violencia en varias regiones del país.

