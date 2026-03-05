Fin a la espera: El INAH confirma la reapertura de los túneles prohibidos en la pirámide más grande del mundo

Los túneles que recorren el interior de la Gran Pirámide de Cholula, en el estado mexicano de Puebla, volverán a abrirse al público en 2026 luego de permanecer cerrados durante seis años.

La reapertura marcará el regreso de uno de los atractivos turísticos más emblemáticos de esta zona arqueológica, considerada la pirámide más grande del mundo por volumen. Mide aproximadamente 450 metros, cuatro veces más grande que la de Guiza en Egipto.

El cierre de estos pasadizos subterráneos se produjo en 2020, en el contexto de las restricciones sanitarias implementadas durante la pandemia de covid-19.

Desde entonces, las autoridades culturales y arqueológicas han adelantado trabajos de mantenimiento, revisión estructural y adecuaciones orientadas a garantizar la seguridad tanto del sitio como de los visitantes.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), entidad encargada de la administración del complejo, la reapertura se realizará bajo nuevas condiciones.

Gran Pirámide de Cholula, México. Foto: NurPhoto via Getty Images

Entre las medidas previstas se contempla un acceso controlado mediante horarios definidos y grupos reducidos, con el objetivo de evitar un flujo excesivo de personas que pueda afectar la conservación del interior de la estructura.

El sistema de túneles que atraviesa la pirámide se originó durante exploraciones arqueológicas iniciadas en la década de 1930.

En el marco de esas investigaciones se excavaron cerca de 800 metros de pasadizos para estudiar la estructura interna del monumento y documentar las diferentes etapas constructivas del sitio.

Actualmente, solo una parte de ese entramado subterráneo está adaptada para visitas turísticas. Aproximadamente 300 metros del recorrido cuentan con las condiciones necesarias para permitir el ingreso del público. La remodelación instalo un nuevo sistema de iluminación, códigos QR con información histórica y maquetas virtuales, ademas, se reforzó la seguridad con cámaras de vigilancia.

La Gran Pirámide de Cholula, conocida también como Tlachihualtépetl—“cerro hecho a mano” en náhuatl—, fue edificada a lo largo de varios siglos por diferentes culturas prehispánicas.

Una pintura que representa la Gran Pirámide de Cholula con la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios en la cima. Foto: NurPhoto via Getty Images

La reapertura de los túneles también podría representar un impulso para la economía local. Comerciantes, artesanos y prestadores de servicios turísticos de Cholula dependen en gran medida del flujo de visitantes que llegan a esta zona arqueológica, ubicada a pocos kilómetros de la ciudad de Puebla.

Aunque todavía no se ha confirmado una fecha exacta para la reapertura, podría ocurrir a comienzos de marzo, coincidiendo con el Equinoccio de Primavera, una de las temporadas más importantes en Cholula.

Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando en los últimos ajustes para que el acceso al interior de la pirámide pueda reanudarse lo antes posible.

La expectativa es que este recorrido subterráneo vuelva a consolidarse como uno de los principales atractivos culturales y turísticos de la región.