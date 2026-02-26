Estados Unidos anunció este jueves, 26 de febrero, dos recompensas de cinco millones de dólares por información que conduzca a la captura de los hermanos René y Alfonso Arzate García, integrantes del cartel de Sinaloa, que desde hace 15 años controlan el narcotráfico en la ciudad fronteriza de Tijuana.

“A pesar de todos los conflictos, siguen controlando este corredor de tráfico fundamental, lo que los convierte en figuras clave para sostener las operaciones del cártel, incluido el tráfico de fentanilo”, señaló el Departamento de Estado de Estados Unidos en un comunicado.

Los hermanos fueron acusados ante un tribunal del sur de California en 2014 y, posteriormente, sancionados en 2023 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La recompensa asciende a cinco millones de dólares por cada uno.

René Arzate García, alias “La Rana”, es identificado como jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Tijuana, Baja California. Es señalado como uno de los principales responsables de la logística, importación y distribución de drogas sintéticas y tradicionales, además de la violencia asociada al control territorial.

La Administración de Control de Drogas​ (DEA), es la agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos dedicada a la lucha contra el narcotráfico. Foto: LightRocket via Getty Images

Por su parte, Alfonso Arzate García, alias el Aquiles, es considerado su colaborador más cercano en las operaciones del cártel en la región.

Ambos habrían mantenido el dominio de la ruta de Tijuana, estratégica para el tráfico de fentanilo, metanfetamina, cocaína y marihuana hacia Estados Unidos. Las autoridades los califican como “muy violentos”.

Estados Unidos bombardea lancha en el Caribe y deja tres muertos; Fuerzas Armadas aseguran que era embarcación ligada al narcoterrorismo

Estados Unidos declaró el año pasado al fentanilo, un potente opioide, como un arma de destrucción masiva, y al cártel de Sinaloa como organización terrorista, recuerda el comunicado.

La nueva recompensa se enmarca en la estrategia impulsada por el presidente Donald Trump contra los carteles de la droga en México y Latinoamérica. Según afirmó durante su discurso del Estado de la Unión 2026, la presencia de fentanilo en las calles estadounidenses ha disminuido un 56%.

Desde agosto del año pasado, tropas estadounidenses han bombardeado cerca de 40 embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico. En estas operaciones han muerto 120 personas, acusadas de narcotráfico por el gobierno norteamericano.

Varias lanchas han sido derribadas por misiles estadounidenses por sospecha de narcotráfico. Foto: RTVC Noticias

Hasta el momento, la administración Trump no ha presentado públicamente pruebas que confirmen el vínculo de esas embarcaciones y personas con el tráfico de estupefacientes.

Esta misma semana, el narcotráfico mexicano recibió otro duro golpe con la operación contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”.

Este capo murió tras ser perseguido en una zona semirural cerca de Tapalpa, en el oeste de México.

Tras la muerte del Mencho, ¿quiénes podrían ser sus sucesores en el Cartel Jalisco Nueva Generación?

La operación provocó la muerte de decenas de agentes policiales, soldados y sicarios que protegían a “El Mencho”. Además, generó temor ante la posibilidad de que se produzcan nuevos enfrentamientos entre organizaciones delictivas para disputar el control del territorio que dejó vacío.

Con información de AFP