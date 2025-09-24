“Mejores amigos para siempre”: la polémica estatua de Trump y Epstein que desató furia de la Casa Blanca

Una estatua del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agarrado de la mano del depredador sexual Jeffrey Epstein, apareció esta semana en el National Mall, un parque ubicado frente al Capitolio, en Washington D. C.

La polémica obra de arte fue titulada: “Mejores amigos para siempre”, y se convirtió en un atractivo turístico de inmediato desde su instalación, el pasado martes por la mañana.

Este miércoles, la Policía de Parques de Estados Unidos anunció el retiro de la estatua que representaba a los mencionados saltando y riendo.

“En honor al mes de la amistad, celebramos el vínculo de larga data entre el presidente Donald J. Trump y su amigo más cercano, Jeffrey Epstein”, se leía en la placa de la obra.

En la placa se leía que la estatua era por la conmemoración del mes del amor y la amistad. | Foto: The Washington Post via Getty Im

Además, había otras placas que hacían referencia a una carta de cumpleaños que, presuntamente, envió Trump al difunto empresario, que fue condenado años atrás por delitos sexuales con menores de edad.

Aquella carta habría sido enviada en el 2003, por el cumpleaños número 50 de Epstein, y tenía comentarios sobre un “increíble secreto” que compartían los dos personajes de renombre, y otro tipo de mensajes escritos dentro de una silueta del cuerpo de una mujer.

Trump negó haber firmado aquella tarjeta y presentó una demanda por difamación del 10 mil millones de dólares al medio The Wall Street Journal, que fue el primero en registrar la existencia de aquella controversial nota.

La estatua fue retirada un día después de su instalación. | Foto: Getty Images

El martes, 23 de septiembre, más tarde, un grupo que se hace llamar The Secret Handshake aseguró al medio Independent que fue el autor de aquella obra, y que contaba con los permisos para instalar estatuas en la capital de Estados Unidos.

Sin embargo, la portavoz del Departamento del Interior, Elizabeth Peace, firmó un comunicado en el que se afirma que: “La estatua fue retirada porque no cumplía con el permiso emitido”.

Por su parte, una portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, compartió el rechazo de la administración por medio de un comunicado.

“Los liberales son libres de malgastar su dinero como les parezca, pero no es novedad que Epstein conocía a Donald Trump, porque Donald Trump expulsó a Epstein de su club por ser un pervertido”, se lee en el documento.

De izquierda a derecha: el presidente Donald Trump y su esposa Melania; el financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein; y su asistente Ghislaine Maxwell posan juntos en el club Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el 12 de febrero de 2000. | Foto: Getty Images

“Los demócratas, los medios de comunicación y la organización que malgasta su dinero en esta estatua sabían de Epstein y sus víctimas durante años y no hicieron nada para ayudarlos, mientras el presidente Trump pedía transparencia y ahora la cumple con miles de páginas de documentos”, agrega.

Trump y Epstein mantuvieron una relación amistosa durante años. Después de que se destaparan los crímenes del segundo, se ha notificado sobre unos documentos donde figuran los nombres de altas figuras mundiales que, al parecer, estuvieron involucrados con sus delitos.