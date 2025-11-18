Estados Unidos
¿Cuándo se publican los archivos de Epstein? Esto es lo que pasa tras el histórico voto en el Congreso
En los documentos podría estar el nombre de Trump, que, al parecer, tenía conocimiento de los crímenes sexuales y pudo haber sido partícipe de estos.
La Cámara de Representantes votó de manera contundente para que los archivos de Jeffrey Epstein sean revelados, con un solo voto en contra: el del republicano Clay Higgins. Un día antes, el presidente Donald Trump, que al parecer está involucrado en los documentos del depredaros sexual, dijo que estos deberían ser revelados, porque “no tenemos nada que ocultar”.
El proyecto de ley que obliga al Departamento de Justicia (DOJ) a publicar los archivos de Epstein pasa a debate en el Senado, donde los legisladores deben votar a favor para llevar a cabo la medida.
Aunque no hay certeza de cuándo serán publicados los documentos, este representa un gran paso en el caso judicial más polémico de Estados Unidos, y que hasta ahora ha involucrado a varias figuras reconocidas a nivel mundial.
Este martes, 18 de noviembre, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que el proyecto podría sufrir de varias enmiendas en el Senado, con el fin de proteger la información de las víctimas y las denunciantes en caso de que los archivos salgan a la luz.
En cuanto el Senado apruebe el proyecto de ley, este deberá ser firmado por el presidente Trump, quien esta semana se mostró dispuesto a hacerlo, a pesar de que fuentes cercanas al caso de pedofilia han asegurado que su nombre radica en los documentos, debido a que sostuvo una estrecha amistad con Epstein años atrás, y al parecer tenía conocimiento de los crímenes sexuales que cometió.
La semana pasada, los demócratas del Congreso compartieron varios correos que se enviaron entre el difunto Epstein, su socia Ghislaine Maxwell y Donald Trump en el 2011, el 2015 y el 2019.
En uno de esos correos, el depredador sexual se refirió al ahora presidente como un “perro que no ha ladrado”, y aseguró que una sus víctimas pasó “horas en mi casa con él”. Otros correos indicaban que el magnate sabía de las menores de edad que Epstein llevaba a su isla, con ayuda de Maxwell, y que incluso le pidió a esta que pararan.
Ante la revelación de esos mensajes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió que estos únicamente demostraban que el presidente no había hecho nada malo.
“Lo que el presidente Trump siempre ha dicho es que era de Palm Beach, al igual que Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein fue miembro de Mar-a-Lago hasta que el presidente Trump lo expulsó, porque Jeffrey Epstein era un pedófilo y un repugnante”, respondió Leavitt a los periodistas en una rueda de prensa.