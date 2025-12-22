Estados Unidos

Importante cambio para viajeros en Estados Unidos: se implementarían nuevas medidas para demostrar su salida del país

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), implementaría cambios en el formulario I-94 para que viajeros demuestren su salida del territorio.

22 de diciembre de 2025, 2:29 p. m.
Se aprueban nuevas medidas para viajar a Estados Unidos. Foto: Getty Images

Se implementarán cambios en la recopilación de información para viajeros después de salir de los Estados Unidos.

De acuerdo con la información, el 10 de diciembre se realizó la publicación de un aviso en el Registro Federal, con el fin de recibir retroalimentación, estos deben ser enviados hasta el 9 de febrero del 2026.

EE.UU.
Se podría compartir geolocalización para demostrar salida. Foto: Getty Images

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informa que aquellas personas sujetas al formulario I-94, se les permitiría, a través de la aplicación CBP Home, compartir voluntariamente datos de sus pasaportes y geolocalización, de acuerdo con información presentada por La Nación.

De esta manera, el viajero podría contar con un comprobante de salida que puede serle útil ante oficiales de migración.

Información citada por La Nación indica: “Esto también es beneficioso para el extranjero, ya que tener un comprobante de salida a través de una aplicación móvil de la CBP proporciona a los viajeros evidencia que los oficiales pueden consideraren caso de que no esté seguro de si un no inmigrante cumplió con los requisitos del I-94 durante su entrada anterior”.

La CBP implementará desde diciembre un sistema biométrico obligatorio que registrará a todo extranjero que entre o salga de Estados Unidos.
El envío de una imagen en tiempo real será obligatorio. Foto: Getty Images

Si bien, el envío de esta información es opcional, si se pide una imagen facial de manera obligatoria.

El software implementado para tal fin tendrá la capacidad de detectar que la imagen sea tomada en tiempo real y que no sea una que ya se haya tomado previamente.

La fotografía cargada será comparada con imágenes registradas en la CBP para determinar si la salida se hizo efectiva.

Estos cambios ya fueron aprobados por la Oficina de Administración y Presupuesto.

¿Qué es el Formulario I-94?

El Formulario I-94, es aquel en el que se registran las llegadas y salidas del país por parte de visitantes extranjeros, de acuerdo con información oficial este es requerido para adelantar trámites de inmigración.

La CBP emite estos formularios de manera electrónica; si se viaja por aire este es emitido por el oficial de la CBP, si es por tierra lo puede solicitar en el puerto de entrada o en línea 7 días antes de su ingreso al territorio estadounidense.

En video: en medio de operativo migratorio, alcalde de Evanston se enfrenta a comandante de la Patrulla Fronteriza

Anteriormente, este formulario tenía un costo de 6 dólares, sin embargo, a partir del 30 de septiembre del 2025 su precio es de 30 dólares.

En este formulario también se indica cuanto tiempo puede el visitante estar al interior del país, aunque constantemente la CBP envía alertas por correo electrónico acerca de cuanto tiempo le queda o si ya sobrepaso este.

