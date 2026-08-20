Japón da golpe contundente a Elon Musk: misión se estaría imponiendo a las potencias mundiales

Japón busca posicionarse como uno de los protagonistas de la nueva carrera espacial con un ambicioso proyecto de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA). El proyecto podría marcar un hito en la exploración del planeta rojo y darle al país japonés un papel destacado frente a otras potencias y empresas privadas como la de Elon Musk.

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Por eso, el 20 de octubre iniciará una ambiciosa misión para recolectar y traer de vuelta muestras de una de las lunas de Marte, anunció recientemente la agencia espacial.

La sonda no tripulada Martian Moons eXploration (MMX), una colaboración con las agencias espaciales de Estados Unidos y Europa, así como con numerosas universidades y empresas tecnológicas, podría ayudar a desvelar los orígenes del Sistema Solar y de la vida en la Tierra.

La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) indicó que el cohete insignia H3 que transporta la MMX despegará del Centro Espacial de Tanegashima a las 4H41 de la madrugada del 20 de octubre (19H41 GMT del 19 de octubre).

Se trata de la sonda no tripulada Martian Moons eXploration (MMX). Foto: AFP

La nave permanecerá en la órbita de Marte durante unos tres años e intentará aterrizar en Fobos, una de las lunas del planeta rojo.

Espera recoger al menos 10 gramos de material de la superficie de Fobos, mientras que el rover IDEFIX —el nombre en francés del perro del héroe del cómic Astérix— realizará observaciones de la superficie.

La nave también observará a Deimos, otra luna de Marte, pero sin aterrizar. Se prevé que una cápsula de retorno regrese a la Tierra y aterrice en Australia en 2031.

Japón prepara para octubre el lanzamiento de una sonda no tripulada a las lunas de Marte. Foto: Getty Images

JAXA espera que la misión revele cómo se formaron Marte y sus lunas, un conocimiento clave para determinar cómo nació el Sistema Solar.

La agencia japonesa señaló que la misión también explorará la posibilidad de utilizar Fobos como una “estación espacial natural” mediante el establecimiento de la tecnología necesaria para un viaje de ida y vuelta a Marte, algo “esencial para la exploración tripulada” de ese planeta.

*Con información de AFP.