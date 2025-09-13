Expertos explicaron si un lavavajillas ahorra más dinero en la factura del agua que lavar a mano

Todos en algún momento se han preguntado alguna vez si vale la pena usar el lavavajillas o si es mejor lavar los platos a mano para ahorrar dinero, es una de esas dudas típicas que surgen cuando llega la factura del agua y se pregunta si el gasto es adecuado.

Ante este tema, expertos han dado una respuesta para el ahorro de agua haciendo cuentas y la solución va a sorprender, especialmente si es de los que piensa que lavar a mano siempre es más económico.

El experimento que terminó con la discusión familiar

Para resolver esta duda de una vez por todas, se realizó una prueba muy sencilla, pero efectiva. En ella se seleccionaron 155 casas normales en Madrid y durante varios meses se midió exactamente cuánta agua gastaban lavando los platos.

La comparación de consumos dejó en claro cuál es la opción más eficiente para el bolsillo familiar. | Foto: Getty Images

Primero, todas las familias lavaron sus platos como siempre lo habían hecho, a mano, con esponja, jabón y mucha agua corriendo. Después, les dieron lavavajillas modernos y eficientes para comparar el gasto real.

Los resultados fueron claros como el agua, lavar a mano gasta alrededor de 60 litros de agua cada vez que llenas el fregadero dos veces. En cambio, el lavavajillas usa solo entre 10 y 15 litros por cada lavada completa.

Cuándo se comienza a notar más el ahorro en su bolsillo

Cuando una persona vive sola o en pareja, tal vez no note tanto la diferencia, sin embargo, en los hogares donde viven tres personas o más, es donde realmente se percibe el beneficio en la factura del agua. Lo fundamental es utilizar el lavavajillas de manera eficiente, llenándolo por completo antes de ponerlo en marcha.

Es importante tener en cuenta que para mejorar el ahorro a final de mes una técnica adecuada es añadir todos los platos, vasos y otros productos en mayoría para que sea un solo lavado. Por otra parte, tenga en cuenta para lavar a mano también se debe disponer de dinero para esponjas y otros productos que se agotan con mayor rapidez.

La duda sobre si conviene más lavar a mano o con lavavajillas fue resuelta con cifras reales. | Foto: Getty Images

Todos esos detalles suman y convierten al lavavajillas en una alternativa aún más conveniente para el presupuesto familiar. Muchos modelos actuales incluso incluyen programas ecológicos que reducen el consumo de agua y energía, lo que no solo favorece el ahorro económico, sino también el cuidado del medioambiente.