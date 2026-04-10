¿Ovnis o satélites? Este es el país con “más avistamientos” reportados en el cielo, según expertos

Desde la fundación de CENAP, se han recibido 13.621 notificaciones, explica Hansjürgen Köhler, un hombre afable de unos 60 años, que lidera un equipo de cinco voluntarios de la Red Central de Investigación de Fenómenos Celestes Extraordinarios. La mayoría de ellos se ha resuelto, ya que, hasta la fecha, solo quedan 89 casos abiertos. En el último lustro, ha ido aumentado el número de reportes en Alemania.

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Muchos avistamientos tienen una explicación: cohetes, satélites, planetas brillantes o estrellas. A veces se trata de bolas de fuego o meteoritos.

Según la experiencia de Hansjürgen Köhler, alrededor del 40% de las notificaciones recibidas se deben a la tecnología espacial. Hace unos años, Elon Musk se sumó a la lista de “causantes” de avistamientos, ya que los satélites Starlink pueden brillar con una intensidad extrema. Incluso los pilotos de aviones los pueden confundir.

Y los vuelos de los drones realizan a menudo extravagantes maniobras que pueden crear confusión. También hay fenómenos cotidianos que llevan a engaño, como los globos, especialmente los de plástico, porque reflejan la luz del sol, así como espectáculos láser o efectos de luz utilizados en grandes eventos.

Muchos avistamientos tienen una explicación: cohetes, satélites, planetas brillantes o estrellas. A veces se trata de bolas de fuego o meteoritos. Foto: DW

Una línea de atención que nunca duerme

CENAP cuenta con una línea de atención operativa las 24 horas del día. Los ciudadanos pueden informar de fenómenos celestes inusuales a través de WhatsApp, correo electrónico o el formulario de contacto de la página web. Köhler se considera en la obligación de investigar cada aviso y responder en un plazo de 24 horas.

Cuando recibe una notificación, pide datos como fecha, hora, lugar, dirección y duración del avistamiento, así como el número de testigos. También agradece fotos o videos. El trabajo suele acumularse entre las 22:00 y las 24:00. A esa hora, la mayoría de la gente está en el balcón mirando al cielo, dice. A menudo, porque están fumando.

Hansjürgen Köhler investiga desde hace 50 años los avisos de ovnis en Alemania. Foto: DW

Hay veces que se reciben entre 60 y 80 notificaciones, noches en las que se ven cosas espectaculares en el cielo de Alemania, por ejemplo, un meteoro o la reentrada de un cohete. “En ese momento, puedes apagar la televisión, porque sabes que empezará la acción”, cuenta Köhler.

Sus casos favoritos llegan entre las 3 y las 4 de la madrugada. Entonces se levanta de un salto de la cama, porque a menudo se trata de meteoritos espectaculares que se confunden con un ovni. Cuanto antes llegue el aviso, mejor. “Así podemos ver directamente en la computadora lo que la persona que llama está viendo”. Y, en el mejor de los casos, aclararlo.

Sus casos favoritos llegan entre las 3 y las 4 de la madrugada. Foto: Getty Images/Science Photo Libra

Escasos conocimientos de astronomía entre la población

Hansjürgen Köhler no cree en los ovnis, se cuenta entre los escépticos. Se considera más bien un criminólogo especializado en el cielo y no alguien que cree en hombrecitos verdes en platillos volantes.

Köhler opina que los conocimientos astronómicos de la población son mejorables, pero, a veces, la gente reporta cosas no solo por ignorancia, sino porque nuestra propia percepción también puede llevarnos a error. La psicología lo denomina pareidolia, la tendencia del cerebro a reconocer significados o rostros en patrones aleatorios. Así, estructuras parecidas a nubes o reflejos de luz pueden parecer a veces ovnis.

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No cree que seamos los únicos en el universo

Para esclarecer los casos, Köhler utiliza programas de astronomía, información de las agencias espaciales, datos de tráfico aéreo y, en situaciones especiales, incluso llama al ejército. A veces tiene que actuar como un detective.

Incluso la Agencia Espacial Europea (ESA) le ha remitido casos. Hace tres años un equipo de investigadores observaba auroras boreales en Noruega y vio algo extraño en el cielo. Köhler descubrió que, en realidad, se había encendido un cohete. En el frío glacial, el combustible se había cristalizado. “Eso crea un espectáculo mágico en el cielo”.

¿Cree que algún día llegará un ovni a la Tierra? “Hasta la fecha no han aparecido”, comenta Köhler. Foto: Getty Images

Otro caso que le ocupó hace medio año fue el de un presunto avistamiento de extraterrestres en una playa de Portugal, documentado por una mujer mediante meticulosos bocetos. Sentada junto a una hoguera, había visto una y otra vez a extraterrestres que desaparecían en el mar. El señor Köhler descubrió que en esa playa había una escuela de buceo. Lo que los ufólogos quizá habrían clasificado como un encuentro con extraterrestres, Köhler lo categorizó como una inmersión.

¿Cree que algún día llegará un ovni a la Tierra? “Hasta la fecha no han aparecido”, comenta Köhler. Al mismo tiempo, está convencido de que no somos los únicos seres vivos de la galaxia, ya que sería un desperdicio de espacio. Pero también cree que, si llegan a aterrizar en el planeta azul y ven lo que pasa en él, se irían rápido.

*Con información de DW.