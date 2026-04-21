El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) denunció en la mañana de este martes el asesinato de un trabajador cometido presuntamente por un venezolano en territorio estadounidense. El caso generó rechazo de la administración Trump, quien reveló además lo sucedido con este hombre en la era de Biden.

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“Violencia del tercer mundo”, así fue calificado el delito por las autoridades norteamericanas. Relacionando el asesinato del hombre con las dinámicas de los países menos desarrollados. Según lo revelado por el DHS, el venezolano, identificado como Josue Abraham Chirino-Leonice, habría acabado con la vida de su compañero de trabajo a golpes.

El DHS aseguró que Josue Abraham Chirino-Leonice “asesinó brutalmente” a su compañero de trabajo al golpearlo con un martillo demoledor. El crimen fue detectado por la hermana del trabajador asesinado, quien encontró el cuerpo de la víctima.

El crimen tuvo lugar en el condado de Harris, en Texas, y generó una fuerte controversia en Estados Unidos porque el DHS reveló que este venezolano, además de ser un inmigrante ilegal, ya había sido arrestado por el ICE.

“Si importas el tercer mundo, te conviertes en el tercer mundo”.

A través de su cuenta oficial de X, el DHS reveló que el presunto criminal ya había estado preso en Estados Unidos en noviembre de 2023, cuando llegó a la frontera como menor no acompañado.

El DHS arremetió contra la administración del expresidente Biden, porque en ese momento, Chirino-Leonice fue liberado en el interior del país. Además, denuncian que este tipo de prácticas atentan contra el esfuerzo que hacen las autoridades por mantener el control y la libertad de los ciudadanos norteamericanos.

“Nuestros oficiales están trabajando incansablemente para restaurar la integridad a nuestro sistema de inmigración nacional y poner fin a la carnicería y el sufrimiento innecesario en este país que es causado por inmigrantes ilegales criminales”, denunció el ICE, dependencia del DHS.

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El gobierno norteamericano, a través del DHS, hizo una fuerte afirmación contra la migración. “Si importas el tercer mundo, te conviertes en el tercer mundo”, declaró el departamento a través de su red social, X.

Este tipo de casos son una oportunidad para que las autoridades norteamericanas refuercen los controles y las medidas contra los inmigrantes. Trump se ha caracterizado por su oposición a que lleguen latinoamericanos a EE. UU. y sus razones se ven respaldadas por este tipo de eventualidades.

Los internautas respaldan lo denunciado por el DHS y se hacen aseveraciones tales como: “Este bárbaro nunca debió haber estado en nuestro país”, generando una ola de rechazo contra los inmigrantes en el país norteamericano.