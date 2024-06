“Es injusto que Valentina sea cuestionada moralmente”: autoras del libro sobre la Dj asesinada dan detalles del caso en SEMANA

Este martes 4 de junio, el país conoció la sentencia del autor de uno de los feminicidios más atroces que se han conocido en el país: el de la joven Dj Valentina Trespalacios, quien murió a manos del estadounidense John Poulos en enero de 2023.

La justicia colombiana lo sentenció a 42 años de prisión. Pero, ni la más larga de las condenas podrá reparar el dolor que la ausencia de Valentina representa para su familia. Así lo entendieron las periodistas Laura Hincapié y Maureen Maya, quienes se dieron a la tarea no solo de reconstruir el caso, sino adentrarse en la historia de la víctima, de apenas 21 años.

De ese ejercicio nació Valentina, muerte y vida, libro recoge detalles inéditos, como chats y fotografías, que dejan claro que Poulos asesinó a la colombiana, de manera premeditada, movido por una obsesión desbordada y los celos. Las autoras conversaron con SEMANA.

Valentina Trespalacios, de 21 años, llevaba unos cuatro años ejerciendo su carrera como DJ. | Foto: Tomado de redes sociales

SEMANA: ¿De dónde nace la idea de poner el foco en la víctima de este feminicidio para hacer este libro?

Laura Hincapié: Cuando contacté a la mamá de Valentina me encontré con una mujer totalmente desilusionada de cómo el país había seguido el caso de su hija. Era una madre con un dolor profundo por la muerte de ella y con la carga de tener que defenderla, de que una parte del país había justificado la muerte de ella por cómo lucía, cómo se vestía, por su trabajo de Dj. Ella me dice en un principio que no, porque a ella misma como mamá la habían maltratado, le habían dicho alcahueta. Y escuchar eso fue como una bofetada a mi labor de reportera y me hizo preguntarme cómo los medios estábamos cubriendo este caso. Entender que a veces estamos desesperados por una chiva, pero no entendemos lo que está detrás. La mamá de Valentina me preguntó si quería contar la historia de su hija de otra forma, como un libro, por ejemplo. Y, al acercarme poco a poco, dimensioné que había una familia totalmente destruida por este feminicidio.

SEMANA: ¿Qué es lo que más impacta de este caso?

Maureen Maya: Cuando me plantean contar la historia de Valentina me entran dudas. Me pareció un caso muy oscuro, con muchos detalles que habían circulado en las redes y me doy cuenta de que había comenzado justificarse lo que jamás debió justificarse. En 2023, según el Observatorio de Feminicidios, se habían cometido unos 630 casos. Eran cifras absurdas. Y el caso de Valentina simboliza esa violencia contra la mujer que, de una u otra forma, hemos naturalizado ante la indolencia de una sociedad que justifica estos casos y nos hace creer que hay vidas que valen más que otras. A Valentina empiezan a encasillarla, porque es voluptuosa, porque muestra su cuerpo y tiene un trabajo en las noches. Empieza a ser cuestionada moralmente y como que se va exonerando al victimario. No se piensa en la realidad que afronta una mujer que es víctima de feminicidio.

Chat inédito entre Valentina Trespalacios y su feminicida John Nelson Poulos | Foto: Tomado del Libro Valentina, Muerte y Vida

SEMANA: ¿Cómo lograron ganarse la confianza de la familia en un caso tan doloroso?

Laura Hincapié: Fue un reto. Cuando busqué a la familia, solo habían pasado tres meses desde el asesinato. Estaba esa herida abierta. Y la mamá estaba bombardeada por esa revictimización de los medios hacia su hija. Pero, logramos ganar su confianza, ella nos abrió su corazón y logramos acceder a unos 12 mil archivos que había en la nube, relacionados con el caso. Uno de los grandes retos era mostrarle a esa madre que no estaba mal entender que su hija no era perfecta. Una mujer no tiene que ser perfecta para que no la maten, así la sociedad diga lo contrario. Y este libro no busca mostrar a una mujer perfecta, sino la mujer detrás de la Dj, sus sueños y su carrera. Quiere abrir la reflexión en el sentido de que nada justifica que maten a una mujer.

SEMANA: Un feminicidio es la tragedia de toda una familia. ¿Cómo describir el daño para los Trespalacios en este caso?

Laura Hincapié: Valentina era el motor y el centro de esa familia, no solo en términos económicos, sino afectivos, mantenía a la familia fuerte y quería cambiar su destino. Se lo propuso desde muy joven: sacar a los suyos adelante. Ser la mamá y el papá de esa casa. Su mamá, Laura, había sido víctima de diferentes violencias también y Valentina, desde adolescente, tiene ese ímpetu, la personalidad y el carácter de transformar su vida y siente que es la llamada a cambiar la suerte de su familia, esa historia de ausencias y necesidades, sobre todo de sus hermanos pequeños, de 13 y 8 años. Y carga con ese peso todo el tiempo. Entonces, cuando es asesinada, la familia Trespalacios se derrumba. Para Laura, su hija era quien le daba motivación, la que le decía que iban a salir adelante.

🔴 John Poulos asegura que fue "secuestrado" por la Policía de Colombia y que la Fiscalía General lo "acusó sin pruebas" del crimen de Valentina Trespalacios. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/4cjfZ2fULI — Revista Semana (@RevistaSemana) June 4, 2024

Maureen Maya: La de Valentina ha sido una familia necesitada de acompañamiento. Ellos estaban con sentimientos encontrados y se sentían culpables. Se preguntaban cómo no pudieron evitar el asesinato, en qué momento de esa relación tóxica pudieron intervenir para evitar la muerte. Y eso te estremece. Porque te das cuenta de que el daño es irreparable, por más alta que sea la condena para el homicida. Lo que hicimos nosotras como autoras con esta familia fue casi que vivir con ellas el duelo, desde los cafés después de las audiencias hasta ir al cementerio.

Maureén Maya, Laura Hidalgo (madre de Valentina) y Laura Hincapié. Plantón frente a los Juzgados de Paloquemao el pasado miércoles 17 de abril de 2024, en Bogotá. | Foto: Especial para El País

SEMANA: Este caso refleja el peligro de las redes sociales y la fragilidad de las relaciones que se gestan allí. ¿En algún momento ustedes plantean el tema con la familia?

Maureen Maya: Sí, lo abordamos. Lo de las redes sociales es un fenómeno bastante complejo. En este caso, las redes fueron importantes para denunciar la desaparición de Valentina, dar pronto con su victimario y ser

traído a Colombia. Pero las redes también tienen riesgos. Por cuenta de ellas les damos más valor a las construcciones que muchos hacen de sí mismos en ellas y caemos en espejismos. Muchos, al entrar a estas plataformas a buscar pareja o compañía tratan de ofrecer una imagen atractiva para lograr su objetivo. Pero nunca se sabe quién está detrás. Ese es un gran riesgo. Y Valentina fue vulnerable en eso.

Laura Hincapié: Valentina fue muy ingenua y se expuso totalmente en las redes. No es un secreto que en el mundo en el que ella se movía la imagen es muy importante, y por eso su impresionante transformación física. Sabía que debía ser atractiva para encajar en ese mundo y ganar reconocimiento y esa belleza atraía a hombres celópatas como Poulos. Y ella se confío de esa imagen inofensiva que él proyectaba.

SEMANA: ¿Cómo describir el perfil de John Poulos, el victimario?

Maureen Maya: Es el típico sociópata. Un encantador ante sus víctimas, el caballero que te abre las puertas del carro y te ayuda a cargar las bolsas. La lección es que detrás de una cara muy buena, de unos modales finos o unas intenciones verbales muy loables se puede esconder un depravado o un feminicida. Poulos era cristiano incluso, y había tenido la tragedia de tener un hijo enfermo. Y eso, en apariencia, le daba un aire de hombre bueno. Pero en los chats que logramos obtener para el libro, vemos una transformación en su conducta, un tipo obsesivo y celoso con Valentina.