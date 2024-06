Fiscalía cuestionó a John Poulos cuando aseguró que sufría de “amnesia” y afirma que solamente se dedicó a mentir en el juicio

“La posición cultural de John Nelson Poulos tenía como radicación en su esfera mental un patrón machista, ‘que la mujer le pertenece al hombre’. ¿Por qué le pertenece? Porque la celaba continuamente, le señalaba con quién debía hablar y con quién no. Le hacía videollamadas. Le contrató a un investigador privado”, aseveró el fiscal del caso durante los alegatos de conclusión.

Para el fiscal, Poulos mintió varias veces durante su declaración bajo juramento , cuando aseguró que no se acordaba de lo que había pasado aquella noche. Lo cierto es que todo esto hizo parte de un plan creado por el ahora acusado, quien pese a que dijo que su interés era venirse a vivir a Colombia para mudarse con Valentina y fortalecer la relación, el hecho que hubiera alquilado un apartamento y un vehículo por solo cuatro días dejan muchas dudas.

Así como las mismas dudas que deja el hecho que tuviera varios tiquetes de avión comprados y una ruta milimétrica para llegar a un país con el que Colombia no tuviese tratado de extradición alguno. “Rentó ese apartamento para matarla”, manifestó el delegado del ente investigador al pedir la máxima condena en contra de Poulos.

Esta acción, de subir y bajar con elementos del apartamento, la hizo en seis oportunidades. En ninguno de los videos aparece la joven DJ. Con esta cronología el fiscal asegura que se cae de su propio peso la declaración de Poulos, quien aseguró que él no supo qué ocurrió con Valentina.

“De esos videos se evidencia cómo el señor John Nelson Poulos, cuando ya había metido el cuerpo de Valentina en el interior de esa maleta azul, verifica, su señoría, no una, no dos, no tres veces, ¡baja y sube seis veces el ascensor con sus pertenencias y las de Valentina Trespalacios! Para dejarla en el botadero de basuras del parque”, narró el fiscal.