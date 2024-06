Álvaro Leyva contesta carta de Juan Manuel Santos enviada a la ONU y evidencia tres puntos: “Aún no entiende bien qué firmó”

El excanciller Álvaro Leyva le contestó al expresidente Juan Manuel Santos la carta que envió a la ONU recientemente en la que dice que supuestamente no se puede convocar a una asamblea nacional constituyente a través del acuerdo de paz firmado con las Farc en 2016. Leyva se mantiene en que sí está abierta esa posibilidad y que el expresidente Santos no sabría ni qué firmó.

“Con su carta a la ONU dando explicaciones no pedidas y en la que no menciona que insinuó que las FF. MM. podrían actuar contra el gobierno, Juan Manuel Santos ha dejado claro tres cosas: 1- Que aún no entiende bien qué firmó. 2- Que olvida que no firmó a nombre propio, sino de un Estado que él ya no representa. 3- Que quiere minarle la visita a Gustavo Petro al Consejo de Seguridad”, aseguró Leyva.