“Santos podría enviar carta a ONU para que se desconozca parte del acuerdo de paz que firmó”, dice excanciller Álvaro Leyva

‘El sindicato del pasado nos quiere arrebatar el futuro’

Durante la entrevista con SEMANA, Leyva pidió a Santos hacerse a un lado: “que nos den una oportunidad. Ya gobernaron, que gocen su jubilación. Y Santos, no más, ya cumplió. Es decir, váyase. Si tiene un Premio Nobel, que se vaya a Ucrania, que trabaje con lo que él llama Los Elders, una institución bien interesante, pero, por favor, que nos deje el futuro. Yo soy mayor, pero es que yo he vivido lo que los otros no han vivido y por eso tengo la autoridad suficiente, porque no me he jubilado de esta actividad”.