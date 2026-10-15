Abelardo De La Espriella confirmó la captura de alias Isen, cabecilla de red que presionaba a indígenas a traficar cocaína

Este jueves 15 de octubre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, entregó detalles de un operativo que desplegó la Fuerza Pública en contra de una estructura criminal que se dedicaba al tráfico ilegal de droga.

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A través de su cuenta personal de X, el mandatario colombiano afirmó que se desmanteló toda esa organización que enviaba cocaína a Estados Unidos, utilizando rutas como el Caribe y Centroamérica.

Dentro del operativo cayó capturado alias Isen: “¡Otro golpe contundente contra las estructuras del narcotráfico que delinquen en Colombia!”.

“En una operación conjunta de nuestras Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Fiscalía, se desmanteló una organización de narcotráfico transnacional”, expresó el mandatario colombiano.

Y agregó en el mensaje que publicó en sus redes sociales: “Fueron capturados 13 integrantes de esta organización criminal, incluido alias “Isen”, señalado como su cabecilla”.

“Esta red enviaba cocaína hacia el Caribe, Centroamérica, Estados Unidos y Europa, y presionaba a comunidades indígenas wayuu para involucrarlas en sus actividades criminales”, recalcó el presidente De La Espriella.

Además, indicó: “Seguiremos golpeando sin tregua a las organizaciones narcotraficantes que amenazan la seguridad de Colombia”.

En otro mensaje que publicó esta semana, el jefe de Estado detalló otro golpe a las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico: “En San Miguel, Putumayo, el Ejército destruyó un laboratorio para procesar cocaína de los Comandos de Frontera (E48). Fueron hallados 1.170 de cocaína y 1.508 en proceso, 8.686 galones de insumos líquidos, 3.025 kg de insumos sólidos, equipos y otros elementos. Afectación económica estimada: $14.625.930.000”.

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“Además, en el Pacífico central, durante la operación combinada Tridente 27-1 con Estados Unidos, la Armada, en coordinación con la Policía y la DIRAN, interceptó una Go-Fast. Capturó a tres narcotraficantes e incautó 1.460 kg de cocaína y 407 gramos de marihuana”, aseguró.

E indicó finalmente en el mensaje: “Cerca de cuatro toneladas en un día. Con la ayuda de Dios y de nuestra Fuerza Pública, vamos a acabar con el cáncer de la droga”.