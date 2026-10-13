El papa León XIV fue sometido a una cirugía de tórax este martes en el hospital Agostino Gemelli de Roma, donde un equipo multidisciplinario de especialistas le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho tras haberle detectado una masa tumoral.

El Vaticano da primer parte médico tras la cirugía realizada al papa León XIV

De acuerdo con el reporte oficial emitido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la intervención quirúrgica específica tuvo una duración aproximada de 90 minutos, aunque el Pontífice permaneció en la zona de quirófano por cerca de tres horas como parte del protocolo médico.

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La evaluación médica posterior confirmó los hallazgos identificados en los chequeos previos al procedimiento. “Para garantizar que el procedimiento fuera radical, se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho”, indicó la Santa Sede a través de un comunicado.

Asimismo, la vocería institucional precisó que el examen histológico practicado de emergencia “confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba a partir de las pruebas preoperatorias”, ratificando la naturaleza oncológica de la lesión detectada en el aparato respiratorio del Santo Padre.

Evolución posoperatoria y seguimiento clínico

Tras la finalización del procedimiento realizado mediante la técnica de cirugía torácica videoasistida, la representación del Vaticano confirmó que la operación concluyó con éxito y sin la presentación de eventos adversos.

El Papa León XIV saluda desde la ventanilla del automóvil al salir del Vaticano, antes de ser ingresado en el Hospital Universitario Gemelli de Roma para una operación destinada a extirpar un nódulo pulmonar, en el Vaticano, el 13 de octubre de 2026. Foto: AFP

Los médicos informaron que el papa León XIV “se despertó con normalidad” después de la anestesia y, posterior a un breve período de supervisión en la sala de recuperación, fue reubicado en la habitación privada que ocupa en la décima planta del centro hospitalario.

Fuentes del Vaticano añadieron que el Papa tuvo un estado de ánimo tranquilo y pidió la cena al regresar a su habitación.

El equipo médico a cargo de la cirugía estuvo encabezado por el profesor Stefano Margaritora, asistido por la profesora Elisa Meacci, la doctora María Teresa Congedo y el doctor Leonardo Petracca Ciavarella, junto al grupo de anestesiología conformado por el profesor Massimo Antonelli, el doctor Giovanni Punzo y el doctor Giuseppe Bello.

El papa León XIV había anunciado que se sometería a una cirugía. Foto: AP Photo/Andrew Medichini

Ante la inquietud sobre si la neoplasia pudo haberse extendido a otros tejidos u órganos adyacentes, voceros autorizados del Vaticano señalaron que los especialistas se encuentran llevando a cabo pruebas analíticas adicionales para determinar con exactitud el alcance de la patología y definir el tratamiento médico a seguir durante su convalecencia.

¿Qué es el adenocarcinoma pulmonar?

A propósito de la patología diagnosticada al Pontífice, especialistas del UT Health San Antonio MD Anderson Cancer Center explican que el adenocarcinoma es la variante más frecuente dentro del cáncer de pulmón de células no pequeñas.

El adenocarcinoma pulmonar es el tipo más frecuente de cáncer de pulmón de células no pequeñas. Foto: Getty Images/iStockphoto

Aunque suele vincularse al consumo prolongado de tabaco, también afecta regularmente a personas sin antecedentes de tabaquismo. Ante un diagnóstico de esta índole, la atención médica requiere una ruta personalizada que comienza por precisar mediante pruebas adicionales el estadio del tumor, su tamaño exacto y si ha llegado a propagarse a tejidos adyacentes.

A partir de esa evaluación integral, el equipo oncólogo determina las opciones terapéuticas idóneas, que pueden incluir desde intervenciones quirúrgicas radicales hasta terapias de última generación o participación en ensayos clínicos.

En este proceso resulta fundamental mantener una comunicación fluida con el especialista para resolver dudas sobre el pronóstico a largo plazo, manejar los posibles efectos secundarios y contar con un esquema de apoyo que mitigue el impacto físico y emocional de la enfermedad.

*Realizado con información de AFP*