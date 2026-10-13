El papa abandona el Vaticano: será operado en las próximas horas; esto dijo la Santa Sede

El papa León XIV llegó este martes a un hospital de Roma, donde será operado en la tarde para que se le extirpe un nódulo del pulmón, anunció la Santa Sede.

Papa León XIV será hospitalizado este martes. Se someterá a una operación para extraer un nódulo pulmonar

El pontífice, de 71 años, saludó con la mano a los seguidores presentes frente al Vaticano desde la ventanilla del vehículo en el que fue trasladado al hospital Gemelli, donde tradicionalmente son atendidos los papas.

Esta intervención, destinada a extraer un pequeño nódulo en el pulmón, constituye la primera alerta de salud para el papa estadounidense desde su elección al frente de la Iglesia católica, el 8 de mayo de 2025.

#LeoneXIV si è recato al Policlinico Universitario Agostino Gemelli per il ricovero. Nel pomeriggio di oggi sarà operato per il nodulo al polmone https://t.co/mhpeBtQBa0 https://t.co/jf8xpNyZGs — Vatican News (@vaticannews_it) October 13, 2026

La convalecencia de León XIV podría durar aproximadamente una semana, informó la Santa Sede sobre esta operación que ocurre a menos de un mes de un largo viaje a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 al 17 de noviembre, una gira muy esperada con un programa especialmente intenso.

La operación se llevará a cabo por parte del equipo de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora.

El domingo, al término de la oración del Ángelus, León XIV había anunciado que este nódulo había sido descubierto “en una fase muy temprana” durante unos recientes exámenes médicos, un anuncio que sorprendió a los fieles congregados en la plaza de San Pedro y a los católicos de todo el mundo.

El #PapaLeónXIV ha sido recibido en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli de #Roma por el personal sanitario y numerosos fieles que se encontraban en el recinto, donde rezaban por su salud. 🙏 📸 ©️ Vatican Media #OremosPorLeónXIV https://t.co/0LTLXrMZ2G — Vatican News (@vaticannews_es) October 13, 2026

“Los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo”, explicó el sumo pontífice.

Todas sus citas han sido canceladas hasta el 20 de octubre, incluida una gran misa el miércoles para la clausura de una asamblea mundial sobre la familia, en la que será reemplazado por el nuevo decano de los cardenales, el cardenal Tagle.

El papa se alojará en una suite especial situada en la última planta del Gemelli, equipada con una pequeña capilla, una cocina y una sala de reuniones para el personal médico, donde Francisco fue hospitalizado unas semanas antes de su muerte.

El sumo pontífice conserva un buen estado de salud y aprecia el deporte, especialmente el tenis, que continúa practicando con regularidad.

El Papa León XIV es recibido por el director sanitario Andrea Cambieri a su llegada al Hospital Universitario Gemelli para someterse a una operación destinada a extirpar un nódulo pulmonar, en Roma, el 13 de octubre de 2026. Foto: AFP

La mayoría de los nódulos pulmonares son benignos, es decir, no cancerosos, pero un pequeño porcentaje de ellos puede ser un signo precoz de cáncer de pulmón.

*Con información de AFP.