El papa León XIV anuncia que será operado de un nódulo en el pulmón en los próximos días

El papa León XIV anunció este domingo que se someterá a una intervención quirúrgica “en los próximos días” para extirpar un nódulo “localizado en el pulmón” que se ha detectado “en un estado muy temprano”.

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“Los médicos consideran oportuno operar y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido someterme a una operación para retirarlo”, añadió el papa al término de la oración del Ángelus en la plaza de San Pedro.

“La intervención ya está programada para los próximos días”, añadió el jefe de la iglesia católica.

El nódulo pulmonar se ha identificado durante una revisión médica reciente, pero se halla “en un estado muy temprano” y está “bien localizado”.

Según un portavoz del Vaticano, el papa será operado en los primeros días de la semana que viene y se prevé que esté hospitalizado “aproximadamente una semana”.

La operación tendrá lugar en el Hospital Policlínico Gemelli, según adelantó el portal de noticias del Vaticano, Vatican News. Este hospital, que el papa Juan Pablo II llegó a llamar ‘Vaticano número tres’, tiene una estrecha relación con los Pontífices, que disponen de un “apartamento papal” de 200 metros cuadrados en la décima planta, acondicionado con un dormitorio principal, una sala de estar, un baño adaptado y una capilla privada.

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Este hospital de Roma cobró especial relevancia cuando en 1981 atendió a Juan Pablo II tras el atentado sufrido en la Plaza de San Pedro. Los médicos del Gemelli operaron al entonces Pontífice durante seis horas, logrando extraerle una bala del abdomen. Juan Pablo II fue el primer Papa en ser tratado en este centro y fue hospitalizado allí en diez ocasiones.

Por su parte, el Papa Francisco fue el segundo Pontífice en ser ingresado en el Gemelli. Estuvo hospitalizado en cuatro ocasiones, la primera de ellas del 4 al 14 de julio de 2021 por una cirugía abdominal. En 2023, pasó dos temporadas en el hospital: por una neumonía del 29 de marzo al 1 de abril y por otra cirugía abdominal del 7 al 16 de junio. Su última hospitalización duró 38 días, del 14 de febrero de 2025 hasta el 23 de marzo, por un cuadro respiratorio grave y neumonía bilateral.

El papa León XIV anunció que se someterá a una cirugía la próxima semana. Foto: AP Photo/Andrew Medichini

El papa León XIV tiene previsto viajar en noviembre a Uruguay, Argentina y Perú. El sumo pontífice agradeció a todos los fieles “su cercanía espiritual” y se encomendó “a vuestras oraciones”.

*Con información de AFP y Europa Press