La contingencia que generó preocupación por posibles cortes de agua en sectores del norte y occidente de Bogotá y municipios de Cundinamarca fue superada durante la madrugada de este miércoles 7 de octubre.

La Planta de Tratamiento de Agua Potable Tibitoc retomó su operación después de que Enel Colombia recuperara el suministro eléctrico.

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¿Qué ocurrió con la planta Tibitoc?

La emergencia comenzó durante la tarde del martes 6 de octubre, cuando la Planta de Tratamiento de Agua Potable Tibitoc, ubicada en Tocancipá, salió temporalmente de operación.

De acuerdo con la información entregada por la EAAB, Enel Colombia reportó una falla en una red de alta tensión que afectaba el servicio de energía en sectores de Bogotá y municipios de Cundinamarca.

Comunicado de prensa enpresa de Acueducto de Bogotá Foto: Redes sociales Acueducto Bogotá

Esta situación tuvo consecuencias sobre la operación de Tibitoc y, por esa razón, podía generar interrupciones, baja presión e intermitencia en las zonas abastecidas por la planta.

Durante la contingencia, la EAAB había advertido que Gachancipá y Sopó podían quedarse sin servicio, mientras que en Chía y Cajicá se podía registrar baja presión.

En Bogotá, la afectación prevista se concentraba principalmente en sectores del norte y occidente de la ciudad.

Durante la contingencia, la EAAB publicó un listado de barrios que podían experimentar estos cambios en la prestación del servicio, especialmente en sectores de Suba y Usaquén.

Pero, con la recuperación de la operación de Tibitoc, la situación cambió y el servicio comenzó a normalizarse durante la madrugada de este miércoles.

Vista aérea clara de la planta Foto: Foto El Tiempo- API

¿Qué pasa ahora con el servicio de agua?

La actualización más reciente de la EAAB señala que Tibitoc ya retomó su operación luego de la recuperación del suministro eléctrico por parte de Enel Colombia.

El servicio ya funciona con normalidad en Gachancipá, Sopó y Chía, mientras los equipos técnicos permanecen atentos al comportamiento del sistema para confirmar su estabilización completa.

En Bogotá, la contingencia podía generar baja presión e intermitencias en sectores específicos del norte y occidente de la ciudad.

Con el regreso de Tibitoc a su operación, la EAAB mantiene el monitoreo del sistema para verificar su completa estabilización y evitar nuevas afectaciones en las zonas abastecidas por la planta.

Por ahora, la principal advertencia para los usuarios está relacionada con la coloración del agua.

La EAAB explicó que, como consecuencia del movimiento del líquido dentro de las tuberías durante los ajustes y la recuperación del sistema, pueden presentarse temporalmente cambios en la apariencia del agua.

La empresa precisó que estas variaciones visuales no representan un riesgo para la salud ni afectan la potabilidad del agua, pues el servicio continúa cumpliendo los estándares establecidos