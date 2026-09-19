“La meta es duplicar la operación en Colombia”: presidente de Lactalis anuncia sus planes de expansión en el país

En un entorno económico marcado por una inflación que ha venido subiendo, encareciendo el costo de vida, e importantes desafíos logísticos, Lactalis Colombia tuvo un 2025 sobresaliente. La compañía, responsable de marcas como Parmalat, Proleche, Kraft, Président, Alula e Infacare, creció 17 por ciento durante ese año gracias a la innovación, el fortalecimiento de su red de proveedores, la excelencia operativa y una visión de largo plazo enfocada en la sostenibilidad.

Detrás de estos resultados existe una filosofía que le ha permitido fortalecer su presencia en el mercado colombiano y consolidar una operación en la que participan más de mil colaboradores, productores y comunidades rurales. Más allá del core del negocio, la compañía se posiciona como un aliado para el desarrollo económico y social del país gracias al trabajo coordinado entre las áreas de operaciones, ventas, logística, manufactura y cultura corporativa.

Los valores corporativos de Lactalis están estrechamente ligados al trabajo colaborativo, la disciplina, la calidad y el compromiso con el sector agropecuario. Su ADN se resume en una premisa: combinar el respaldo del grupo lácteo más grande del mundo con el arraigo de marcas que han acompañado durante décadas a los colombianos.

La innovación fue otro de los pilares en 2025. En lugar de limitarse a lanzamientos puntuales, la compañía consolidó plataformas estratégicas que respondieran a las nuevas necesidades de los consumidores. Gracias a ello, se identificaron oportunidades especialmente en categorías relacionadas con nutrición, bienestar y conveniencia.

En este contexto, las marcas Kraft y Président sobresalieron gracias a productos que facilitan la preparación de alimentos y enriquecen la experiencia gastronómica. Las líneas de quesos tajados, rallados y granulados lograron crecimientos de doble dígito, mientras que especialidades como el queso feta fortalecieron la presencia en segmentos de mayor valor agregado.

Otro factor clave fue la incorporación del yogur griego al portafolio, pues identificaron una creciente tendencia de consumo de productos ricos en proteína. Lactalis fortaleció su propuesta de nutrición accesible mediante productos fortificados, entre ellos la leche Parmalat enriquecida con diez vitaminas y nuevas referencias de alimentos lácteos en polvo con mayores aportes nutricionales.

Además hubo cambios en el segmento de nutrición infantil. La integración de la unidad Sanulac permitió potenciar marcas como Alula e Infacare, desarrolladas con respaldo científico para acompañar el crecimiento y bienestar de los niños en sus primeras etapas de vida.

Mayor crecimiento

Buena parte del éxito de Lactalis comienza mucho antes de que los productos lleguen a las góndolas de los supermercados. La relación con los proveedores locales constituye uno de los mayores activos. Actualmente, la organización trabaja con 1.694 productores lecheros en nueve departamentos: Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Córdoba, Sucre, Valle del Cauca, Cauca, Risaralda y Quindío. Más del 70 por ciento son pequeños y medianos ganaderos. Durante 2025, esta red permitió el acopio de más de 131 millones de litros de leche cruda.

La empresa ha construido esta relación bajo principios de formalidad, transparencia y acompañamiento técnico. A través del programa “Club del Productor”, los ganaderos reciben asistencia veterinaria, acceso a insumos y capacitación en mejores prácticas. De esta forma han logrado incrementar la productividad de sus hatos en más de un 40 por ciento.

De acuerdo con el presidente y CEO de Lactalis Colombia, Juan Camilo Velásquez, el fortalecimiento del campo también se ha apoyado en inversiones destinadas a mejorar la infraestructura rural. Lactalis ha financiado la instalación de más de 330 tanques de enfriamiento, beneficiando a más del 40 por ciento de sus productores. Esto preserva la calidad de la leche desde su origen y eleva los estándares de competitividad de la cadena láctea nacional.

Los nuevos desafíos

Entre sus desafíos se encuentra fortalecer la distribución en poblaciones intermedias y expandir la presencia en las tiendas de barrio, un canal estratégico para acercar sus marcas a millones de hogares. Esta gestión se ha distinguido por una política constante de inversión, que mantiene un ritmo superior a los 20.000 millones de pesos anuales, destinados a la modernización de plantas, automatización de procesos, fortalecimiento de la seguridad alimentaria y optimización logística. Durante 2025, las inversiones se concentraron en las plantas de Chía, Medellín y Cereté, y en la consolidación de la división de nutrición infantil.

En materia de sostenibilidad, los resultados son concretos. En 2025, la compañía redujo en 13 por ciento el consumo de agua en sus procesos industriales e impulsó iniciativas de economía circular. El ciento por ciento de las cajas de cartón utilizadas son de origen nacional y material reciclado, mientras que una alianza con Punto Azul permitió recuperar 14 toneladas de empaques para reincorporarlos a procesos productivos.

Asimismo, la empresa avanzó en la optimización de las rutas de recolección de leche para reducir emisiones asociadas al transporte y contribuir a la meta global del grupo de alcanzar la neutralidad de carbono hacia 2050. “De cara al futuro, Lactalis tiene objetivos ambiciosos. Nuestra meta es alcanzar ventas por 1,4 billones de pesos y duplicar la operación en Colombia, mediante la expansión de la red de distribución, la penetración en categorías de alto valor agregado y enfrentar retos como la informalidad del sector lácteo”, señaló Juan Camilo Velásquez, CEO de Lactalis Colombia.

La compañía confía en que la combinación de innovación, disciplina, cercanía con el consumidor y apoyo al campo seguirá siendo la fórmula del éxito. Con una estrategia que integra rentabilidad, sostenibilidad y desarrollo social, Lactalis Colombia demuestra que es posible consolidar una empresa competitiva mientras se genera valor para miles de familias productoras y para el país.

*Contenido elaborado con el apoyo de Lactalis Colombia