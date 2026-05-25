Cerro Porteño vs Sporting Cristal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del grupo F de la Copa Libertadores

A partir de las 17:00 horas el próximo jueves 28 de mayo, Sporting Cristal visita a Cerro Porteño en el Tuyukuá, por el duelo correspondiente a la fecha 6 del grupo F de la Copa Libertadores.

Así llegan Cerro Porteño y Sporting Cristal

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Cerro Porteño en partidos de la Copa Libertadores

Cerro Porteño ganó el encuentro previo ante Palmeiras por 1-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate, han vencido su valla 2 veces y logró marcar 4 goles a favor.

Últimos resultados de Sporting Cristal en partidos de la Copa Libertadores

Sporting Cristal cayó derrotado 2 a 3 ante Junior. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces y ganó 2. Ha marcado 6 goles y recibió 7.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 8 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Sporting Cristal se impuso por 1 a 0.

C. Porteño, ya clasificado a los Octavos de Final, buscará cerrar la fase de grupos con una victoria. En tanto que Sp. Cristal luchará por avanzar de etapa en esta competencia.

Piero Maza Gómez es el árbitro designado para controlar el partido.

Horario Cerro Porteño y Sporting Cristal, según país