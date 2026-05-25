Tigre vs Alianza Atlético: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del grupo A de la Copa Sudamericana

Tigre recibirá a Alianza Atlético, en el marco de la fecha 6 del grupo A de la Copa Sudamericana, el próximo jueves 28 de mayo a partir de las 19:30 horas, en Monumental de Victoria.

Así llegan Tigre y Alianza Atlético

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Tigre en partidos de la Copa Sudamericana

Tigre sacó un empate por 1 en su visita a América de Cali. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Ha recibido 5 goles en su arco y ha marcado 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de Alianza Atlético en partidos de la Copa Sudamericana

Alianza Atlético obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Macará. De los últimos partidos que jugó, ha perdido 3 y ha empatado 1, con 2 goles a sus rivales y han vencido su valla 7 veces.

Jugaron por última vez en esta competencia el 7 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y el partido finalizó con un empate a 1.

Mientras que A. Atlético no podrá continuar en la competencia, El Matador necesita sumar otra victoria para quedar cerca de la Playoffs Octavos de la Copa Sudamericana.

David Ojeda será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Horario Tigre y Alianza Atlético, según país