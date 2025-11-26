Mundial 2026: El “sorteo” que hizo la IA de los grupos; así ubicó a Colombia y se la jugó con sus rivales

La FIFA publicó el 25 de noviembre los cuatro bombos en los que estarán divididos los 48 equipos clasificados al Mundial 2026, además de las reglas del sorteo que se celebrará el próximo 5 de diciembre en Washington.

Los cuatro primeros equipos del ranking FIFA; España, Argentina, Francia e Inglaterra, estarán en el primer bombo, junto a los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá. Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania completan ese primer bombo.

Estos países no podrían encontrarse entre sí hasta semifinales, siempre y cuando terminen como primeras de sus respectivos grupos.

El sorteo arrancará repartiendo a los 12 equipos del Bombo 1 entre los grupos de la A a la L, y el mismo proceso se repetirá “después con los bombos 2, 3 y 4, en ese orden”, explicó la FIFA.

Todavía quedan seis boletos a a repartir para el Mundial, entre las 18 naciones que siguen en los distintos repechajes, que se decidirán a finales de marzo.

“Los dos futuros vencedores del torneo de repechaje intercontinental y los cuatro vencedores de los repechajes europeo quedarán de oficio en el bombo 4”, indicó la FIFA.

La tetracampeona del mundo Italia, 12ª en el ranking FIFA y caída al repechaje europeo, podría ser el equipo a evitar en ese cuarto bombo, en caso de que logre el pase.

“Si el sorteo determinará la identidad de los equipos que se enfrentarán durante la fase de grupos, el caldendario actualizado de los partidos, que incluirá los estadios y horarios de inicio, será confirmado el 6 de diciembre”, puntualizó la FIFA.

Los cuatro bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curaçao, Haití, Nueva Zelanda, vencedores del repechaje europeo A, B, C y D, vencedores del repechaje intercontinental 1 y 2.

Conformación de los bombos para el sorteo del Mundial 2026. | Foto: Web oficial de Fifa (API).

Bajo este contexto, la inteligencia artificial simuló un sorteo y así dejó los grupos. Los grupos reales se conocerán el 5 de diciembre de 2025 en Washington (Estados Unidos).

Grupo A

México (anfitrión)

Colombia

Noruega

Jordania

Grupo B

Canadá (anfitrión)

Japón

Egipto

Uruguay

Grupo C

Brasil

Panamá

Túnez

Cupo por repechaje

Grupo D

Estados Unidos (anfitrión)

Suiza

Senegal

Paraguay

Grupo E

España

Marruecos

Corea del Sur

Nueva Zelanda

Grupo F

Alemania

Croacia

Ghana

Cupo por repechaje

Grupo G

Francia

Australia

Costa de Marfil

Curazao

Grupo H

Inglaterra

Ecuador

Sudáfrica

Cupo por repechaje

Grupo I

Portugal

Arabia Saudita

Cabo Verde

(completo con equipos ya clasificados)

Grupo J

Países Bajos

Irán

Escocia

Cupo por repechaje

Grupo K

Bélgica

Catar

Argelia

Cupo por repechaje

Grupo L

Austria

Argentina

Uzbekistán

Cupo por repechaje

El Mundial de la FIFA se disputará con 48 selecciones, por primera ocasión, entre el jueves, 11 de junio de 2026 y el domingo, 19 de julio de 2026.