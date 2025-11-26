MUNDIAL UNITED 2026
Mundial 2026: El “sorteo” que hizo la IA de los grupos; así ubicó a Colombia y se la jugó con sus rivales
El sorteo de la Copa del Mundo tendrá lugar el 5 de diciembre en la ciudad de Washington, en Estados Unidos.
La FIFA publicó el 25 de noviembre los cuatro bombos en los que estarán divididos los 48 equipos clasificados al Mundial 2026, además de las reglas del sorteo que se celebrará el próximo 5 de diciembre en Washington.
Los cuatro primeros equipos del ranking FIFA; España, Argentina, Francia e Inglaterra, estarán en el primer bombo, junto a los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá. Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania completan ese primer bombo.
Estos países no podrían encontrarse entre sí hasta semifinales, siempre y cuando terminen como primeras de sus respectivos grupos.
El sorteo arrancará repartiendo a los 12 equipos del Bombo 1 entre los grupos de la A a la L, y el mismo proceso se repetirá “después con los bombos 2, 3 y 4, en ese orden”, explicó la FIFA.
Todavía quedan seis boletos a a repartir para el Mundial, entre las 18 naciones que siguen en los distintos repechajes, que se decidirán a finales de marzo.
“Los dos futuros vencedores del torneo de repechaje intercontinental y los cuatro vencedores de los repechajes europeo quedarán de oficio en el bombo 4”, indicó la FIFA.
La tetracampeona del mundo Italia, 12ª en el ranking FIFA y caída al repechaje europeo, podría ser el equipo a evitar en ese cuarto bombo, en caso de que logre el pase.
“Si el sorteo determinará la identidad de los equipos que se enfrentarán durante la fase de grupos, el caldendario actualizado de los partidos, que incluirá los estadios y horarios de inicio, será confirmado el 6 de diciembre”, puntualizó la FIFA.
Los cuatro bombos del sorteo del Mundial 2026
Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.
Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar y Sudáfrica.
Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curaçao, Haití, Nueva Zelanda, vencedores del repechaje europeo A, B, C y D, vencedores del repechaje intercontinental 1 y 2.
Bajo este contexto, la inteligencia artificial simuló un sorteo y así dejó los grupos. Los grupos reales se conocerán el 5 de diciembre de 2025 en Washington (Estados Unidos).
Grupo A
- México (anfitrión)
- Colombia
- Noruega
- Jordania
Grupo B
- Canadá (anfitrión)
- Japón
- Egipto
- Uruguay
Grupo C
- Brasil
- Panamá
- Túnez
- Cupo por repechaje
Grupo D
- Estados Unidos (anfitrión)
- Suiza
- Senegal
- Paraguay
Grupo E
- España
- Marruecos
- Corea del Sur
- Nueva Zelanda
Grupo F
- Alemania
- Croacia
- Ghana
- Cupo por repechaje
Grupo G
- Francia
- Australia
- Costa de Marfil
- Curazao
Grupo H
- Inglaterra
- Ecuador
- Sudáfrica
- Cupo por repechaje
Grupo I
- Portugal
- Arabia Saudita
- Cabo Verde
- (completo con equipos ya clasificados)
Grupo J
- Países Bajos
- Irán
- Escocia
- Cupo por repechaje
Grupo K
- Bélgica
- Catar
- Argelia
- Cupo por repechaje
Grupo L
- Austria
- Argentina
- Uzbekistán
- Cupo por repechaje
El Mundial de la FIFA se disputará con 48 selecciones, por primera ocasión, entre el jueves, 11 de junio de 2026 y el domingo, 19 de julio de 2026.
Por grupo clasificarán dos equipos, de manera que serán 24, más los ocho mejores terceros, sumando 32 clasificados. Luego, los 32 disputarán partidos directos, uno contra uno, y quedarán 16, luego 8, posteriormente 4, 2 y 1, el campeón. El equipo que levante la Copa del Mundo habrá jugado ocho partidos, uno más a lo acostumbrado y por primera ocasión dado que ya no son 32 equipos en competencia sino 48.