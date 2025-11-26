Suscribirse

Mundial 2026: El “sorteo” que hizo la IA de los grupos; así ubicó a Colombia y se la jugó con sus rivales

El sorteo de la Copa del Mundo tendrá lugar el 5 de diciembre en la ciudad de Washington, en Estados Unidos.

Redacción Deportes
26 de noviembre de 2025, 9:25 p. m.
El Secretario General de la FIFA, Jerome Valcke, sostiene el nombre de Colombia durante el sorteo final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Canadá 2015 en el Museo Canadiense de Historia el 6 de diciembre de 2014 en Ottawa, Canadá. Foto de referencia de Colombia en un sorteo FIFA (Foto de Alexander Hassenstein - FIFA/FIFA vía Getty Images)
El Secretario General de la FIFA, Jerome Valcke, sostiene el nombre de Colombia durante el sorteo final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Canadá 2015 en el Museo Canadiense de Historia el 6 de diciembre de 2014 en Ottawa, Canadá. Foto de referencia de Colombia en un sorteo FIFA

La FIFA publicó el 25 de noviembre los cuatro bombos en los que estarán divididos los 48 equipos clasificados al Mundial 2026, además de las reglas del sorteo que se celebrará el próximo 5 de diciembre en Washington.

Los cuatro primeros equipos del ranking FIFA; España, Argentina, Francia e Inglaterra, estarán en el primer bombo, junto a los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá. Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania completan ese primer bombo.

Estos países no podrían encontrarse entre sí hasta semifinales, siempre y cuando terminen como primeras de sus respectivos grupos.

El sorteo arrancará repartiendo a los 12 equipos del Bombo 1 entre los grupos de la A a la L, y el mismo proceso se repetirá “después con los bombos 2, 3 y 4, en ese orden”, explicó la FIFA.

Todavía quedan seis boletos a a repartir para el Mundial, entre las 18 naciones que siguen en los distintos repechajes, que se decidirán a finales de marzo.

“Los dos futuros vencedores del torneo de repechaje intercontinental y los cuatro vencedores de los repechajes europeo quedarán de oficio en el bombo 4”, indicó la FIFA.

La tetracampeona del mundo Italia, 12ª en el ranking FIFA y caída al repechaje europeo, podría ser el equipo a evitar en ese cuarto bombo, en caso de que logre el pase.

Contexto: Sorteo del Mundial United 2026 | Así quedaron las selecciones en los bombos de cara a conocer este 5 de diciembre cómo quedarán los grupos
Contexto: Mundial United 2026 | ¿Cuándo juega Bolivia el repechaje y contra quién para saber si clasifica o no por Conmebol y Suramérica?

“Si el sorteo determinará la identidad de los equipos que se enfrentarán durante la fase de grupos, el caldendario actualizado de los partidos, que incluirá los estadios y horarios de inicio, será confirmado el 6 de diciembre”, puntualizó la FIFA.

Los cuatro bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curaçao, Haití, Nueva Zelanda, vencedores del repechaje europeo A, B, C y D, vencedores del repechaje intercontinental 1 y 2.

Conformación de los bombos para el sorteo del Mundial 2026.
Conformación de los bombos para el sorteo del Mundial 2026. | Foto: Web oficial de Fifa (API).

Bajo este contexto, la inteligencia artificial simuló un sorteo y así dejó los grupos. Los grupos reales se conocerán el 5 de diciembre de 2025 en Washington (Estados Unidos).

Grupo A

  • México (anfitrión)
  • Colombia
  • Noruega
  • Jordania

Grupo B

  • Canadá (anfitrión)
  • Japón
  • Egipto
  • Uruguay

Grupo C

  • Brasil
  • Panamá
  • Túnez
  • Cupo por repechaje

Grupo D

  • Estados Unidos (anfitrión)
  • Suiza
  • Senegal
  • Paraguay

Grupo E

  • España
  • Marruecos
  • Corea del Sur
  • Nueva Zelanda

Grupo F

  • Alemania
  • Croacia
  • Ghana
  • Cupo por repechaje

Grupo G

  • Francia
  • Australia
  • Costa de Marfil
  • Curazao

Grupo H

  • Inglaterra
  • Ecuador
  • Sudáfrica
  • Cupo por repechaje

Grupo I

  • Portugal
  • Arabia Saudita
  • Cabo Verde
  • (completo con equipos ya clasificados)

Grupo J

  • Países Bajos
  • Irán
  • Escocia
  • Cupo por repechaje

Grupo K

  • Bélgica
  • Catar
  • Argelia
  • Cupo por repechaje

Grupo L

  • Austria
  • Argentina
  • Uzbekistán
  • Cupo por repechaje

El Mundial de la FIFA se disputará con 48 selecciones, por primera ocasión, entre el jueves, 11 de junio de 2026 y el domingo, 19 de julio de 2026.

Por grupo clasificarán dos equipos, de manera que serán 24, más los ocho mejores terceros, sumando 32 clasificados. Luego, los 32 disputarán partidos directos, uno contra uno, y quedarán 16, luego 8, posteriormente 4, 2 y 1, el campeón. El equipo que levante la Copa del Mundo habrá jugado ocho partidos, uno más a lo acostumbrado y por primera ocasión dado que ya no son 32 equipos en competencia sino 48.

