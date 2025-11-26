Mundial United 2026 | ¿Cuándo juega Bolivia el repechaje y contra quién para saber si clasifica o no por Conmebol y Suramérica?

La selección de fútbol de Bolivia ya conoce a sus dos rivales en el repechaje intercontinental para clasificar al Mundial 2026: una semifinal contra Surinam y, en caso de victoria, una final contra Irak.

La Verde, que ha disputado tres Mundiales en su historia, buscará una cuarta participación contra Surinam, que pese a estar a menos de 3.000 km de Bolivia y geográficamente en Suramérica, ocupa uno de los puestos de la CONCACAF, confederación de Norteamérica, de Centroamérica y del Caribe.

La antigua colonia neerlandesa, que históricamente ha nutrido a la ‘Oranje’ con algunos grandes jugadores de la potencia europea, sueña ahora con su primera clasificación a un Mundial.

Surinam contra República Dominicana en Texas, Estados Unidos. | Foto: Icon Sportswire via Getty Images

En caso de superar a Surinam, Bolivia tendrá que enfrentarse en la final a Irak, que al tener mejor ranking FIFA, está exenta de disputar las semifinales. Los Leones de Mesopotamia sólo han disputado una edición, la de 1986 en México.

Bolivia, que participó en los Mundiales 1930 y 1950 sin necesidad de clasificar, solo ha disputado una edición a través del proceso de clasificación: fue precisamente en Estados Unidos, en 1994, cuando la selección estaba dirigida por el recientemente fallecido entrenador español Xabier Azkargorta.

En el otro camino del repechaje intercontinental, Nueva Caledonia se enfrentará a Jamaica en semifinales, y el vencedor se medirá a República Democrática del Congo en la final por un boleto al Mundial 2026, que se disputará el próximo verano boreal en Estados Unidos, México y Canadá.

Calendario:

Semifinal:



Final (en caso de ganar):



Los partidos se disputarán en un formato de mini-torneo en sedes neutrales en México (Monterrey y Guadalajara)

Repechaje por Europa:

Dieciséis equipos repescados de las eliminatorias de la zona UEFA aún pueden soñar con viajar a Estados Unidos, México y Canadá el próximo verano (del 11 de junio al 19 de julio de 2026).

Son los doce segundos de los grupos de calificación, entre ellos Italia, ya eliminada dos veces en el repechaje en 2018 y 2022, además de los cuatro mejores ganadores de grupo de la Liga de Naciones que no fueron segundos en sus llaves (Suecia, Rumanía, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte).

Ocho semifinales (26 de marzo) y luego cuatro finales (31 de marzo), en eliminatorias a partido único, determinarán los equipos europeos que se unirán a los doce ganadores de grupo.

Los ocho cabezas de serie, determinados por su posición en el ranking FIFA, jugarán su semifinal en casa.

Repechaje europeo (4 boletos en juego):

Cuadro A

Semifinales:

Italia - Irlanda del Norte

Gales - Bosnia y Herzegovina

Cuadro B

Semifinales:

Ucrania - Suecia

Polonia - Albania

Cuadro C

Semifinales:

Turquía - Rumania

Eslovaquia - Kosovo

Cuadro D

Semifinales:

Dinamarca - Macedonia del Norte

República Checa - Irlanda

Dado que es partido único, de estas 16 selecciones europeas quedarán ocho. Y de estas 8 selecciones, las ganadores de cada cuadro se enfrentarán entre sí. Y el que gane ese partido irá a la cita mundialista.

Calendario del repechaje de la UEFA

Calendario del repechaje de la UEFA | Foto: Foto de Google en su web principal, con información de UEFA

El sorteo de este 5 de diciembre de 2025 tendrá lugar en Washington, Estados Unidos, desde las 12 del medio día, hora colombiana.