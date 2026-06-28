DEPORTES

Primera polémica de la ronda de 16avos del Mundial 2026: penalti no pitado causa euforia en jugadores canadienses

A esta hora juegan Canadá vs. Sudáfrica.

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Julián Mateo Candela Suescún

Julián Mateo Candela Suescún

28 de junio de 2026 a las 3:07 p. m.
El arbitro del encuentro tomó la decisión de no dar el penal.
El arbitro del encuentro tomó la decisión de no dar el penal. Foto: Imagenes sacadas de redes sociales

Durante los tramos finales del primer tiempo del encuentro entre la selección de Canadá y la de Sudáfrica, durante la ronda de 16avos, momentos de tensión se vivieron.

Jugadores de los Canucks pidieron un penalti a favor. El árbitro del encuentro, mientras esperaba la revisión del VAR, tomó la decisión de invalidar la falta, lo que conllevó el enojo de los canadienses.

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