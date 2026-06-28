Primera polémica de la ronda de 16avos del Mundial 2026: penalti no pitado causa euforia en jugadores canadienses

Durante los tramos finales del primer tiempo del encuentro entre la selección de Canadá y la de Sudáfrica, durante la ronda de 16avos, momentos de tensión se vivieron.

Jugadores de los Canucks pidieron un penalti a favor. El árbitro del encuentro, mientras esperaba la revisión del VAR, tomó la decisión de invalidar la falta, lo que conllevó el enojo de los canadienses.

How is this not a penalty for Canada?



The South Africa player clearly stopped him from crossing the ball.#RSACAN pic.twitter.com/8WAa0Nordu https://t.co/237qSTCYGU — wavy-utd (@wavycreator_) June 28, 2026

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