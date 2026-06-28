Brasil vs. Japón en 16avos del Mundial 2026: trae lindos recuerdos de la serie más reconocida del fútbol

El Mundial de Fútbol 2026 terminó la fase de grupos, en la que se conocieron poco a poco aquellas selecciones que clasificaron a los 16avos de uno de los torneos deportivos más importantes que existen.

🔴 Calendario y fixture de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Dentro de uno de los cruces más destacados, se encuentra la selección de Brasil, que se enfrentará a la selección japonesa de fútbol este próximo lunes 29 de junio a las 12:00 p.m.

Más allá de que el encuentro va a tener nombres de talla mundial en la 5 veces campeona mundial, como lo son Vinicius Jr, Alisson, Matheus Cunha, Raphinha y Neymar, al igual que una selección sumamente perseverante que compite ante las más grandes, como lo es Japón, varios fanáticos han observado una curiosa predicción que tomó más de 2 décadas en ser cumplida.

La proyección viene de parte de una de las míticas series de fútbol que tanto niños como adultos disfrutaron por generaciones y que se ha mantenido en los corazones de los fanáticos amantes del balompié. Este es nada más y nada menos que el anime conocido como Supercampeones.

La historia de Supercampeones

La mítica serie de fútbol creada por el mangaka Yōichi Takahashi trata sobre la historia de Oliver Atom, un joven japonés que sobrepasa varios obstáculos para poder convertirse en jugador profesional de fútbol y representar a su selección en una copa mundial.

Supercampeones es una de las series de fútbol más recordadas por varias generaciones de aficionados al anime y al deporte. Foto: Captain Tsubasa

En el camino, comienza a conocer a los que serían sus rivales de por vida, que al mismo tiempo terminarían siendo sus amigos y compañeros de equipo, como Benji Price y Steve Hyuga.

A través de estos personajes, Oliver comienza a pasar por varios momentos difíciles para lograr su sueño, desde lo más pequeño, que es ganar un torneo interescolar, liderar a su equipo en un mundial sub-16 hasta por fin subir a la selección de mayores.

La serie ha sido reescrita en numerosas ocasiones, desde su primera vez en la década de los 80 hasta el 2018 para conmemorar el Mundial en Rusia.

La versión de Supercampeones de 2002 es una de las más recordadas por los seguidores de la franquicia. Foto: Captain Tsubasa World

No obstante, una de las versiones más recordadas por los fanáticos es la del año 2002, fecha en la que se disputó el Mundial de Corea-Japón y en la que la serie dejó un encuentro que terminó volviéndose realidad.

La predicción de Supercampeones que se volvió “canon”

En el final de la versión de Supercampeones del año 2002, la selección japonesa de fútbol, liderada por Oliver Atom, llega a la Copa Mundial de Fútbol, en donde se enfrenta a nada más y nada menos que a la selección de Brasil.

Este encuentro ha sido descrito por muchos fanáticos del deporte como algo que ha sido sacado del anime, luego de que 24 años después estos dos equipos coincidieran en el Mundial 2026.

Tanto ha sido reconocido por los amantes del fútbol que han aprovechado para volver a recordar aquella serie que les enamoró tanto de pequeños.

Cabe destacar que el encuentro entre Japón y Brasil no ha sido la única predicción realizada por la serie, ya que otro encuentro que recordaron bastante los aficionados fue el partido que los asiáticos tuvieron ante la selección de Países Bajos.

En el anime, ambos equipos tuvieron un encuentro fenomenal, en donde el marcador final fue un 2-2, el mismo que se presentó en el primer partido de ambos equipos en la fase de grupos del Mundial 2026.

Más allá de las grandes coincidencias que han dejado estos encuentros, ha dejado un fenómeno cultural, en donde varias personas que vieron hace años la serie ahora la recuerdan con mucho más cariño, creando así un espacio de nostalgia para todos los que se enamoraron de pequeños de Supercampeones.