Al menos 1.000 familias beneficiadas con importante subsidio otorgado por la Alcaldía de Bogotá

En la ciudad de Bogotá hay habitantes que no cuentan con un lugar de vivienda digno, en muchas ocasiones por falta de recursos.

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En respuesta a esto, la Alcaldía de Bogotá, por medio del programa Mejora tu Casa, ha venido apoyando a distintas familias para que puedan acceder a mejoramientos de vivienda, con el fin de contrarrestar las problemáticas asociadas de no contar con un espacio con los mínimos de habitabilidad que se requieren para tener una calidad de vida óptima.

Alcalde Galán anuncia la asignación del subsidio número 1.000. Foto: Alcaldía de Bogotá

El pasado miércoles 18 de marzo, la alcaldía de Bogotá anunció que se logró llegar a la cifra de 1.000 familias beneficiadas por este programa, lo que supone un hito importante en materia de proyectos de impacto social.

Esto también representa un alivio para familias de escasos recursos, que ahora pueden adecuar su casa y tener un respiro, no solo económico, sino de tranquilidad en los hogares que durante años han construido paso a paso.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció: “Estoy con doña Gladys, y John y Angélica, sus hijos; ellos ya fueron beneficiarios del programa de mejoramiento de vivienda de la Alcaldía de Bogotá, a través del cual les cambiamos la cocina, el cielo raso, los baños, el estuco y la pintura de la sala, el comedor y las habitaciones”.

El alcalde resaltó el hecho de haber llegado a la asignación del subsidio número 1.000 y aseguró que se espera que este año se llegue a 3.000 subsidios más, para alcanzar la cifra de 4.000.

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“Con este programa estamos apoyando a las familias que construyeron sus propias viviendas, que es la historia de muchísimos bogotanos. Apoyamos el mejoramiento de sus viviendas y entornos. Y hoy tenemos otra buena noticia: asignamos el subsidio de mejoramiento 1.000; además, este año llegaremos a 3.000 más para completar 4.000 subsidios de mejoramiento de vivienda”.

Mejoramiento de vivienda. Foto: Alcaldía de Cali

¿Qué es un mejoramiento de vivienda?

Los mejoramientos de vivienda son arreglos al interior de las unidades habitables que pueden ir desde pisos, adecuación de cocina, hasta arreglos en paredes de distintos espacios como cuartos y salas.

La secretaria del Hábitat, Vanessa Velasco, dijo: “Este subsidio no es solo una cifra: representa la posibilidad real de vivir mejor, con dignidad, seguridad y bienestar”.

Esto hace parte de un interés del gobierno de la ciudad por contribuir a una transformación social, interviniendo directamente en poblaciones que pueden ser vulnerables.