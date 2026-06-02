AtlasIntel fue la encuestadora con mejor desempeño en la primera vuelta presidencial

AtlasIntel comunicó que registró el mejor desempeño entre las encuestadoras que cubrieron la primera vuelta de las elecciones presidenciales, donde Abelardo de la Espriella superó a Iván Cepeda y los dos pasaron a la segunda vuelta.

“A lo largo de todo el ciclo electoral, desde las consultas hasta la primera vuelta, los datos de AtlasIntel identificaron el ascenso de Abelardo de la Espriella como principal referente de la oposición”, dijo la firma brasileña.

Víctor Muñoz, de la encuestadora Guarumo, reconoce que AtlasIntel fue la única firma que “leyó la tendencia” entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Se detalló que en la última semana de la campaña, Atlas Tracking PRO fue la única herramienta de seguimiento de alta frecuencia que captó el momento en que De la Espriella superó a Cepeda antes del 31 de mayo.

“El 23 de mayo ambos aparecieron prácticamente empatados. Al día siguiente, De la Espriella pasó al primer lugar y mantuvo la ventaja hasta la jornada electoral”, informó AtlasIntel en un comunicado.

En esa última medición, entre el 27 y 29 de mayo, el candidato del movimiento Defensores de la Patria reportó 42,3 por ciento e Iván Cepeda 37,6 por ciento. Entre el 18 y 21 de mayo, De la Espriella marcó 37,3 por ciento y Cepeda 38,7 por ciento.