A pocas horas de la segunda vuelta presidencial, miles de colombianos continúan verificando el lugar donde deberán ejercer su derecho al voto este domingo 21 de junio.

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La consulta del puesto de votación se ha convertido en uno de los pasos más importantes antes de acudir a las urnas, especialmente para quienes cambiaron su lugar de residencia, realizaron trámites de inscripción de cédula o no participaron en procesos electorales recientes.

Las autoridades electorales han insistido en la necesidad de realizar esta consulta con anticipación para evitar contratiempos durante la jornada. Además de conocer la dirección exacta del puesto asignado, los ciudadanos pueden verificar la mesa de votación correspondiente y confirmar si fueron designados como jurados de votación.

Por esta razón, la Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó los canales oficiales para que los colombianos consulten dónde les corresponde votar en la segunda vuelta presidencial de 2026. El proceso puede realizarse de manera virtual mediante la plataforma oficial de la entidad, donde únicamente se requiere ingresar el número de cédula para obtener la información electoral del ciudadano.

Es vital conocer su puesto de votación para evitar contratiempos. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Según explicó la Registraduría, los votantes deben ingresar al portal oficial de consultas electorales, digitar su número de identificación y seleccionar la opción correspondiente a la jornada electoral. Una vez completado el procedimiento, el sistema mostrará el puesto de votación asignado, la dirección, la mesa y otros datos relacionados con el proceso.

La recomendación de las autoridades es realizar la consulta antes del domingo para planificar los desplazamientos y evitar demoras. En ciudades como Bogotá, Cali o Medellín, donde existen cientos de puestos de votación distribuidos en diferentes localidades, conocer previamente la ubicación puede facilitar el acceso a las urnas, reducir los tiempos de espera y evitar dolores de cabeza.

Las administraciones locales destacaron que esta consulta es especialmente importante debido a que algunos electores podrían haber sido reasignados a otros puestos como resultado de actualizaciones en el censo electoral o modificaciones realizadas por la autoridad electoral. El sistema está disponible las 24 horas y puede ser utilizado desde computadores, tabletas o teléfonos móviles con acceso a internet.

Los informes de observación nacionales e internacionales señalan que las elecciones se han desarrollado con claridad y bajo estándares que garantizaron la voluntad de los ciudadanos. Foto: Semana

La Registraduría también recordó que las mesas de votación abrirán a las 8:00 de la mañana y cerrarán a las 4:00 de la tarde. Los ciudadanos deberán presentar la cédula amarilla con hologramas o la cédula digital, ya sea en su versión física o desde la aplicación oficial. Es fundamental portar estos elementos, ya que otros documentos de identidad no serán válidos para sufragar.