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El mensaje que envió Abelardo De La Espriella ante el inicio de la jornada electoral: “El futuro”

El candidato del movimiento Defensores de la Patria habló en la red X.

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Redacción Semana
21 de junio de 2026 a las 8:27 a. m.
Abelardo De La Espriella.
Abelardo De La Espriella. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella envió un mensaje ante el inicio de la segunda vuelta electoral de este domingo, 21 de junio.

A través de X, el aspirante del movimiento Defensores de la Patria afirmó que en los comicios está en juego “el futuro de nuestros hijos y nietos” y aseguró que es la persona que “requiere Colombia” en este momento.

“Hoy, nos jugamos el futuro de nuestros hijos y nietos; no soy el candidato perfecto, pero soy el que requiere Colombia para sacarla de sus horas más oscuras. ¡Desde hoy comienza la patria milagro! Vamos todos a votar por el Tigre. Firme por la patria”, expresó.