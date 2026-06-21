El mensaje que envió Abelardo De La Espriella ante el inicio de la jornada electoral: “El futuro”

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella envió un mensaje ante el inicio de la segunda vuelta electoral de este domingo, 21 de junio.
A través de X, el aspirante del movimiento Defensores de la Patria afirmó que en los comicios está en juego “el futuro de nuestros hijos y nietos” y aseguró que es la persona que “requiere Colombia” en este momento.
“Hoy, nos jugamos el futuro de nuestros hijos y nietos; no soy el candidato perfecto, pero soy el que requiere Colombia para sacarla de sus horas más oscuras. ¡Desde hoy comienza la patria milagro! Vamos todos a votar por el Tigre. Firme por la patria”, expresó.
Hoy nos jugamos el futuro de nuestros hijos y nietos, no soy el candidato perfecto; pero soy el que requiere Colombia para sacarla de sus horas más oscuras.— DE LA ESPRIELLA STYLE (@DELAESPRIELLAE) June 21, 2026
¡Desde hoy comienza la Patria Milagro!
Vamos todos a votar por el Tigre.
Firme por la Patria. 🇨🇴🐅#AbelardoPresidente pic.twitter.com/LCWYRc56KO