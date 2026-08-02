El presidente electo, Abelardo De La Espriella, aclaró los rumores sobre los costos de la nueva sede de la Presidencia de la República que se está adecuando en Barranquilla y desde donde despachará el mandatario una vez sea posesionado como presidente de Colombia.
El presidente electo Abelardo De La Espriella aclaró que no se está construyendo una nueva sede presidencial en Barranquilla, sino que se está adecuando una instalación que ya existe. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/ZQxOhx6Xd9— Revista Semana (@RevistaSemana) August 3, 2026
El mandatario, quien se posesionará en Cali el próximo 7 de agosto, fue enfático en resaltar que los costos de las adecuaciones de su sede en el Caribe no se están asumiendo con el erario público.
“Quiero ser muy enfático. Esto no le está costando un solo peso a los colombianos. Todas esas adecuaciones han sido posibles gracias a recursos propios y a la donación de materiales de empresarios en Barranquilla”, aseguró De La Espriella.
A reglón seguido señaló que “El mobiliario, se los quiero decir, que cuesta al rededor de 700 millones de pesos lo estoy poniendo yo, de mi propia plata. Voy a hacer públicas las facturas, los giros que estoy haciendo como una donación al Estado. Ya ustedes verán cómo es”.
Hay que recordar que, de acuerdo a los dicho por el mandatario, el inmueble que está siendo adecuado para garantizar las condiciones de seguridad y funcionamiento que requiere la Presidencia de la República.
Su búnker subterráneo será convertido en una Sala de Crisis, desde la cual se podrán coordinar operaciones y tomar decisiones en tiempo real ante situaciones que afecten la seguridad y el orden público.