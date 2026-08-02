El presidente electo, Abelardo De La Espriella, aclaró los rumores sobre los costos de la nueva sede de la Presidencia de la República que se está adecuando en Barranquilla y desde donde despachará el mandatario una vez sea posesionado como presidente de Colombia.

Presidente Abelardo De La Espriella anunció que aumentará subsidio para abuelitos a 400 mil pesos mensuales

El mandatario, quien se posesionará en Cali el próximo 7 de agosto, fue enfático en resaltar que los costos de las adecuaciones de su sede en el Caribe no se están asumiendo con el erario público.

“Quiero ser muy enfático. Esto no le está costando un solo peso a los colombianos. Todas esas adecuaciones han sido posibles gracias a recursos propios y a la donación de materiales de empresarios en Barranquilla”, aseguró De La Espriella.

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Abelardo de la Espriella defendió la sede de trabajo que tendrá en Barranquilla como parte de su estrategia de descentralización, negó que se esté construyendo un nuevo palacio presidencial y aseguró que el mobiliario será adquirido con recursos propios para luego donarlo al Estado. Foto: Captura transmisión

A reglón seguido señaló que “El mobiliario, se los quiero decir, que cuesta al rededor de 700 millones de pesos lo estoy poniendo yo, de mi propia plata. Voy a hacer públicas las facturas, los giros que estoy haciendo como una donación al Estado. Ya ustedes verán cómo es”.

Hay que recordar que, de acuerdo a los dicho por el mandatario, el inmueble que está siendo adecuado para garantizar las condiciones de seguridad y funcionamiento que requiere la Presidencia de la República.

Abelardo de la Espriella defendió la sede de trabajo que tendrá en Barranquilla como parte de su estrategia de descentralización, negó que se esté construyendo un nuevo palacio presidencial y aseguró que el mobiliario será adquirido con recursos propios para luego donarlo al Estado. Foto: Captura transmisión

Su búnker subterráneo será convertido en una Sala de Crisis, desde la cual se podrán coordinar operaciones y tomar decisiones en tiempo real ante situaciones que afecten la seguridad y el orden público.