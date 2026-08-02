Abelardo De La Espriella aclaró que no se está construyendo una nueva sede presidencial en Barranquilla: “La edificación ya existía”

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, dio un nuevo discurso en la noche de este domingo, 2 de agosto, en el que entregó nuevos detalles de lo que se viene adelantando para su administración, la cual arrancará el próximo 7 de agosto, cuando se posesione oficialmente.

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A menos de una semana para que se realice la ceremonia de transmisión de mando en la ciudad de Cali, De La Espriella se refirió a los rumores que vienen corriendo en el país sobre la sede presidencial que se está adecuando en la ciudad de Barranquilla y que será la sede alterna de su gobierno.

El mandatario electo aclaró que no se está construyendo una nueva sede presidencial en Barranquilla y que, por el contrario, se está es adecuando una instalación que ya existe. Además, negó que se estén utilizando recursos públicos para los trabajos que se vienen realizando.

“Quiero hablarles como siempre lo hago, con absoluta claridad y de manera directa, para despejar tanto chisme y la cantidad de cuentos que no tienen sentido, instalados por mis detractores para difundir mentiras que alimentan esa narrativa de la oposición destructora”, señaló De La Espriella.

“No se está levantando una Casa Blanca en el Caribe, como algunos han querido hacer creer. La edificación ya existía, tiene muchos años”, indicó el mandatario electo en medio de su intervención.

Aseguró que se encuentra ubicada en la sede de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, en el Batallón Paraíso, en Barranquilla, y resaltó el estilo de arquitectura neoclásica que está presente en varias edificaciones de la ciudad y del mundo entero.

“Quienes la comparan con la Casa Blanca desconocen que ambas responden al mismo lenguaje arquitectónico de una época, no a una copia”, señaló De La Espriella frente a los comentarios que han surgido desde diferentes sectores.

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El presidente electo explicó que lo que allí se están realizando adecuaciones, con el objetivo de garantizar las condiciones de seguridad y el funcionamiento adecuado que requiere la sede de la Presidencia.

Explicó que “existe una infraestructura estratégica”, al mencionar que en el lugar hay un búnker subterráneo que fue construido hace muchos años para albergar personas en caso de guerra.

“Es más, el búnker fue construido como protección para el presidente de Colombia en caso de que hubiese una confrontación bélica internacional”, resaltó De La Espriella.

“Allí, en ese subterráneo, funciona actualmente una sala especial de crisis y operaciones, desde donde se podrán coordinar acciones contra los narcoterroristas y el crimen organizado en toda Colombia”, sentenció.

El mandatario electo afirmó que las adecuaciones no se están financiando con recursos públicos ni con dinero del erario. “Eso no le está costando un solo peso al pueblo colombiano”, aseguró.

De acuerdo con la explicación, esas adecuaciones están saliendo de recursos propios y de la donación de materiales e implementos por parte de empresarios de Barranquilla, que quisieron contribuir al proyecto.

“Y el mobiliario, se lo quiero decir claramente, que cuesta aproximadamente 700 millones de pesos, lo estoy poniendo yo de mi propia plata. Voy a hacer públicas las facturas, los giros que estoy haciendo como una donación al Estado”, aseguró.