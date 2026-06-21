Gustavo Petro ordena a la Policía que garantice la seguridad del escrutinio y denuncia irregularidades en Medellín

El presidente del país, Gustavo Petro, ordenó por medio de sus redes sociales a la Policía que garantice la seguridad de los votos, en medio del conteo que se realiza a esta hora en Corferias en Bogotá.

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“Le ordeno al director general de la Policía, general William Rincón, asumir directa y personalmente la conducción de la policía de Corferias en Bogotá y Plaza Mayor en Medellín para garantizar el cuidado del voto a los escrutadores”, expresó.

El mandatario denunció minutos antes que en Corferias no dejaban ingresar a los abogados de escrutinio. Tras el preconteo de las elecciones de este domingo, los jueces del Consejo Nacional Electoral deberán realizar un nuevo registro para confirmar al ganador.

Petro agregó que en Plaza Mayor, el centro de votación más grande en Medellín, el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, estaría impidiendo que los abogados escrutadores hagan su trabajo.

“Federico Gutiérrez está impidiendo la entrada de los abogados escrutadores en Plaza Mayor de Medellín. La Policía Nacional debe garantizar los derechos constitucionales del cuidado del voto. El presidente de la república ordena permitir el derecho del cuidado del voto en Plaza Mayor en Medellín”, indicó el mandatario.

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También les solicitó a “abogados y abogadas demócratas” que se dirijan en masa a Corferias en Bogotá a ayudar con la impugnación de mesas de votación. Según el presidente, la diferencia del preconteo es del 0,3 % a favor de Abelardo De La Espriella.

Además, más de 33.000 mesas estarían siendo impugnadas, incluidas las de Estados Unidos y las que hayan sido afectadas por el cambio de dirección de servidores computacionales, de acuerdo al presidente. La Registraduría indicó que hasta este momento se han escrutado el 97,12 % de las mesas del país.