Sale Vanessa Gallego, presidenta de la Fiduprevisora, por paro de maestros: ¿beneficia a los docentes del país?

El paro de maestros convocado por Fecode para el 15 de abril tenía tres objetivos claves, entre los que destacaba la salida de la presidenta de la Fiduprevisora, Vanessa Gallego. Esta exigencia del sindicato fue correspondida por parte del Gobierno nacional.

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Luego de la jornada de protestas de este miércoles, se dio a conocer la salida de Vanessa Gallego Peláez de la presidencia de la Fiduprevisora. Gallego había asumido la directriz de esta entidad a finales de mayo de 2024 tras la renuncia de Mario Marín.

Vanessa Gallego sale de su cargo en la presidencia de la Fiduprevisora. Foto: Fiduprevisora

La Fiduprevisora es la entidad encargada de garantizar la salud de los maestros de los colegios públicos del país y de sus familias, por lo que el sindicato de estos profesionales la responsabiliza y se manifestó públicamente ante su inconformidad con la administración.

Los docentes, representados por Fecode, señalaron que la implementación del sistema de salud en el que fueron incluidos hace dos años por decisión del gobierno Petro no es efectiva y pone en riesgo la vida de ellos y sus familias. Esta fue la motivación de las movilizaciones del 15 de abril y, en consecuencia, la salida de Gallego.

Este movimiento en las directivas de la Fiduprevisora no garantiza la solución del problema en sí, por el que manifestó Fecode; sin embargo, entraba en las exigencias del sindicato para no “tomar acciones mucho más contundentes”.

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La Fiduprevisora está reunida con Fecode

SEMANA conoció que, en la mañana de este jueves, los líderes sindicales de Fecode están reunidos con la Fiduprevisora. Los voceros discuten las acciones de la entidad que les permitirían a los docentes colombianos garantizar su servicio de salud.

Fuentes le confirmaron a este medio que las discusiones se adelantan con Hernán Bayona, vicepresidente de la Fiduprevisora Prestaciones Sociales Fomag, a pesar de que el Ministerio de Hacienda designara a Rosa Dory Chaparro como presidenta encargada.

El ministerio designó desde un día antes de la manifestación a Rosa Dory Chaparro Espinosa como directora encargada de la Fiduprevisora. Foto: Suministrado

Las conversaciones, que según le informaron a SEMANA, “van por buen camino”, se llevan a cabo en el marco de los dos objetivos restantes por los que Fecode organizó la manifestación. Primeramente, el sindicato busca que la entidad le expida notas técnicas (documento legal), para que así los usuarios del sistema tengan una herramienta para exigirles a las IPS un mejor servicio.

El segundo acuerdo que buscan los líderes de Fecode es la garantía con una red integral que, según ellos, debe brindarle la Fiduprevisora a los docentes, para así garantizar el servicio vital.

Los docentes son conscientes de que el sistema de salud implementado por el presidente Petro para los docentes no ha sido eficaz y ha puesto en riesgo su vida; sin embargo, insisten en rechazar a los implementadores, es decir, la Fiduprevisora.